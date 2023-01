"NELLA FIFA CI SONO DEI CRIMINALI, LI PORTEREMO IN TRIBUNALE" - GLI AGENTI DEI CALCIATORI SI RIBELLANO AL NUOVO REGOLAMENTO FIFA CHE PREVEDE UN TETTO ALLE COMMISSIONI, UN NUOVO SISTEMA DI LICENZE PER GLI AGENTI E IL DIVIETO DI RAPPRESENTANZA MULTIPLA - RAFAELA PIMENTA, CHE HA EREDITATO L'IMPERO DI MINO RAIOLA: "QUESTO È UN VERO E PROPRIO ABUSO CHE PESERÀ ANCHE SUI GIOCATORI. ALLA FINE CI SARANNO SOLO…"

Estratto dell'articolo di Andrea Pugliese per www.gazzetta.it

Primo ottobre 2023. È questa la data prevista per l’entrata in vigore in modo definitivo del nuovo regolamento Fifa per gli agenti dei calciatori, attualmente nella sua fase di transizione. Un regolamento che prevede sostanzialmente un tetto alle commissioni, un nuovo sistema di licenze per gli agenti (con l’introduzione di un albo) e il divieto di rappresentanza multipla. Un regolamento che però non piace a molti agenti.

Ad iniziare da Jonathan Barnett, il re mondiale degli agenti per fatturato e Rafaela Pimenta, l’avvocato che ha ereditato il percorso di Mino Raiola […] "La verità è che gli agenti non sono contro la normativa, ma noi siamo gli unici che possono davvero parlare di questo business- dice Barnett[…] La Fifa non ha davvero idea di cosa stia parlando, dobbiamo combattere questo regolamento. […]

Per quanto ne so io, invece, ci sono persone della Fifa che sono andate in prigione o direttori di club che sono stati giudicati colpevoli di crimini. E allora non siamo noi che dobbiamo vergognarci. È giusto riunirci e fare una normativa, non vogliamo che la facciano dei criminali. […]" .

L'EREDE DI MINO

E sulla stessa lunghezza d’onda si è espressa anche la Pimenta, […] "Circa 4 anni fa io e Mino venimmo invitati dalla Fifa ad un meeting sul nuovo regolamento, ma rimanemmo sorpresi perché non volevano discuterlo, ma solo mostrarcelo – dice lei –. Era già tutto fatto, deciso. Era una trappola. La nostra risposta fu: "Ci vediamo in tribunale". Noi non vogliamo parlare di una normativa già scritta, ma crearla da capo, per capire errori e cose positive della nostra professione.

Ora siamo nel momento dell’attuazione della normativa, ci stiamo preparando per andare in tribunale. Dobbiamo combattere insieme, perché questo è un vero e proprio abuso che peserà anche sui giocatori. Dobbiamo avere un sistema di licenze? Sì, ma chi è che deve decidere come e quando? Chi decide a chi togliere la licenza o meno? Dobbiamo decidere noi chi giudicherà gli esami per accedere o meno alla professione. E capire cosa è davvero un agente. Alla fine ci saranno solo avvocati a rappresentare i calciatori, che però non vogliono questo"[…]

