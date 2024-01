"FISCHIA, SANTO CIELO, PORCA TROIA” - SE VOLEVATE LA PISTOLA FUMANTE DELLA GUERRA IN CORSO TRA ARBITRI E VARISTI ECCO IL DIALOGO DURANTE INTER-VERONA TRA IL DIRETTORE DI GARA FABBRI E IL VAR NASCA, IL QUALE DOPO LA GOMITATA DI BASTONI A DUDA QUASI IMPLORA IL COLLEGA DI FISCHIARE - FABBRI SUL CAMPO SPIEGA PERCHÉ NON HA FERMATO L'AZIONE: "DUDA SI ALZA, MI GUARDA E POI SI RIMETTE GIÙ, QUESTA È FURBIZIA" – VIDEO

Da https://video.repubblica.it/sport/il-dialogo-tra-arbitro-e-var-durante-inter-verona-ma-fischia-santo-cielo/460603/461567?ref=RHRT-BG-P1-S1-T1

inter verona

Il designatore degli arbitri Rocchi ha fatto vedere l’episodio di Inter-Verona, con la gomitata di Bastoni a Duda che ha preceduto il gol del definitivo 2-1 interista. Il Var Nasca vede Duda a terra, prima ancora della rete di Frattesi, e quasi implora il collega in campo a san Siro: "Fischia, fischia, ma fischia santo cielo... ma porca troia".

L'arbitro Fabbri invece non ferma il gioco, l'Inter segna e iniziano i controlli: Nasca si focalizza soprattutto sulla posizione di Frattesi, che effettivamente non è in fuorigioco, mentre Fabbri sul campo spiega ai giocatori del Verona che stanno protestando perché non ha fermato l'azione: "Duda si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia". Nasca poi emette la sua sentenza: "Gol regolare, gol regolare".

michael fabbri gomitata di bastoni su duda 2 luigi nasca gomitata di bastoni su duda 1 inter verona