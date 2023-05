"LA FORMULA 1, PIÙ SIMILE A UN CIRCO CHE A UNA GARA SPORTIVA" - ALDO GRASSO: "L’ASPETTO PIÙ INTERESSANTE DELLA F1, DATO IL VOLUME DI INVESTIMENTI, È LA SUA NATURA DI SOFT POWER. DAL QATAR AGLI EMIRATI ARABI, DAL BAHREIN ALL’ARABIA SAUDITA, QUESTI PAESI SONO ALLE PRESE CON IMPORTANTI SFORZI IN AMBITO SPORTIVO: SPONSORIZZAZIONE DI SQUADRE DI CALCIO, DI CICLISMO, CIRCUITI DI FORMULA 1 E MOTOMONDIALE. DA QUANDO NON C’È PIÙ COMPETIZIONE, DA QUANDO IL CIRCUS MI SEMBRA SOLO UNA COSTOSA BARACCONATA, MI ANNOIO E PENSO AL SOFT POWER…"

Non so perché ma il Gp automobilistico di Miami […] mi fa pensare al circo e al videogame. Pochissimo allo sport. Sarà perché tutti chiamano la Formula 1 «Circus»; sarà perché ogni anno bisogna inventare qualcosa di attrattivo come nelle vecchie fiere […]; sarà perché la Red Bull di Max Verstappen vince sempre e gli incidenti sono i soli elementi che possono cambiare l’ordine d’arrivo; sarà che l’eccesso di elettronica trasforma la competizione in un videogame; sarà che nonostante tutte queste innovazioni, gli investimenti milionari e le telecronache entusiastiche di Carlo Vanzini, lo spettacolo offerto è spesso noioso; sarà quel che sarà.

L’aspetto più interessante della Formula 1, dato il volume di investimenti, è la sua natura di Soft Power, […] Tutti citano Hollywood come il caso più clamoroso e riuscito di diffusione di un’ideologia. Pensiamo cosa ha rappresentato la tv italiana per l’Albania, in quanto a emigrazione. Un ambito dove l’uso del Soft Power salta subito all’occhio è indubbiamente quello sportivo.

[…] Una regione che sta investendo molto sull’organizzazione di manifestazioni sportive è quella del Golfo Persico. Dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti, dal Bahrein all’Arabia Saudita, questi Paesi sono alle prese con importanti sforzi in ambito sportivo: sponsorizzazione di squadre di calcio, di ciclismo, circuiti di Formula 1 e Motomondiale. Da quando non c’è più competizione, da quando la Ferrari non vince più, da quando il Circus mi sembra solo una costosa baracconata, mi annoio e penso al Soft Power.