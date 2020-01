Da gazzetta.it

willi weber e michael schumacher 8

Speculazione e accanimento continuano a circondare la vita di Michael Schumacher, da 6 anni alle prese con una dura riabilitazione successiva all'incidente sugli sci, il 29 dicembre 2013 a Meribel (Francia), che lo spedì in un cono d’ombra e mistero sulle sue condizioni. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese 'The Mirror' delle foto di Schumi definite macabre, rubate all'interno della sua casa in Svizzera in cui sta svolgendo la riabilitazione, sarebbero state messe in vendita alla cifra di 1 milione di sterline.

michael schumacher 1

DIFESA DELLA PRIVACY

Per il sette volte campione del mondo di F.1 si tratterebbe di una gravissima violazione della privacy, avvenuta nonostante il rigido e rigoroso protocollo di riservatezza innalzato attorno a lui alle sue condizioni dalla sua famiglia. La moglie di Michael, Corinna, si è subito attivata per difendere la privacy e la sicurezza dell’ex pilota di Ferrari e Mercedes, rivolgendosi ai suoi avvocati e alla polizia svizzera per impedire che queste foto possano essere pubblicate, alimentando così ulteriori speculazioni sulle sue reali condizioni.

michael schumacher 2

NESSUNA NOTIZIA— Lo stato di salute di Schumi resta ignoto: la base di partenza resta il bollettino emesso dall'ospedale di Grenoble nei giorni del primo ricovero, 6 anni fa, che riferisce di un danno assonale diffuso al cervello. Da allora si sono alternate speranze e delusioni, ma nessuna informazione precisa.

willi weber e michael schumacher 6

LE CELLULE STAMINALI — A settembre Schumacher fu trasportato in gran segreto, con un cordone di protezione degno di un capo di Stato, all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per essere sottoposto a un trattamento con delle cellule staminali praticato dal professor Philippe Menasché, per ottenere un'azione "anti-infiammatoria sistemica".

michael schumacher 1

LE TAPPE DELLA VICENDA — Dall'incidente sugli sci, con il campione che urtò violentemente con la testa contro le rocce, le notizie sulle condizioni di Schumacher sono sempre state avvolte dal mistero. Si sa che Schumi ha subito due interventi chirurgici, è stato quattro settimane in coma artificiale e diversi mesi in rianimazione, per lasciare nel giugno 2014 l'ospedale di Grenoble per quello di Vaud a Losanna e poi tornare nella sua casa svizzera a Gland, sulle rive del Lago di Ginevra.

SCHUMACHER E LA MOGLIE CORINNA

La sua villa sontuosa è stata trasformata in un centro di cura ad alta tecnologia, ma pure in un bunker inaccessibile, con selezionatissime visite e la moglie Corinna, con i suoi familiari, pronti a difendere il riserbo totale sullo stato di salute.

michael schumacher 2

CARTELLE RUBATE E SUICIDIO — Vicende oscure e drammatiche hanno contornato la vicenda con speculazioni assortite. Nell'agosto 2014 un uomo sospettato di aver rubato la cartella clinica di Michael Schumacher si è impiccato in cella a Zurigo: l'uomo era un funzionario della Rega, l’ente del trasporto medico elvetico che ha organizzato il trasferimento di Schumacher in ambulanza dalla Francia alla Svizzera, aveva sempre negato ogni addebito.

Per la cessione di questo materiale sensibile a diverse testate europee sarebbero stati chiesti 50 mila euro: dopo una denuncia verso ignoti nessuno aveva però pubblicato quanto offerto. Adesso, a distanza di anni, si aggiunge un'altra vicenda oscura. E triste.

