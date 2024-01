"FRANZ BECKENBAUER HA VINTO 2 VOLTE IL PALLONE D'ORO DA DIFENSORE, HO DETTO TUTTO" - FABIO CAPELLO RICORDA IL "KAISER", LEGGENDA DEL CALCIO TEDESCO SCOMPARSO A 78 ANNI: "ERA UN PERFEZIONISTA" - "PICCHIO" DE SISTI: "A LUI MI LEGA LA FAMOSA SEMIFINALE DEL MONDIALE DI MESSICO ‘70 QUANDO SUPERAMMO 4-3 LA GERMANIA E MI RICORDO CHE LUI SI FECE MALE A UN BRACCIO E GIOCÒ INFORTUNATO" - LOTHAR MATTHAEUS: "E'STATO UNO DEI PIU' GRANDI..."

Estratto da www.repubblica.it

franz beckenbauer 9

Se n’è andato a 78 anni Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, sia nelle vesti di calciatore che in quelle di dirigente. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sui social per salutare il Kaiser.

CAPELLO: “BECKENBAUER E QUELLA SFIDA ALL’OLIMPICO”

"Di Beckenbauer – ricorda Fabio Capello – ho un ricordo in particolare, di averci giocato contro la Germania a Roma, pareggiammo. Alla fine lui si lamentò che l'erba era troppo corta e non riusciva a calciare bene di mezza punta, come calciava lui. Mi rimase sempre dentro questo aneddoto, era un perfezionista. Come persona – ricorda l’ex tecnico di Roma, Juve e Real Madrid – l'ho incontrato così, senza parlarci. Come giocatore, ha vinto due volte il Pallone d'Oro da difensore, ho detto tutto. Se ne va uno dei grandissimi del calcio".

franz beckenbauer 5

[...]

DE SISTI: “BECKENBAUER LEGGENDARIO, ESEMPIO PER GENERAZIONI”

Arriva anche il saluto di uno degli eroi della partita del secolo, Giancarlo De Sisti: "È stata una leggenda vera. Grande giocatore e grande tecnico e ci sono riusciti davvero in pochissimi. Un esempio per tante generazioni di calciatori per la sua classe in campo e fuori dal campo. Sono triste come se mi fosse morto un parente. A lui mi lega la famosa semifinale del Mondiale di Messico ‘70 quando superammo 4-3 la Germania e mi ricordo che lui si fece male a un braccio e giocò infortunato, nonostante tutto andò vicino a segnare e ci mise in grande difficoltà".

franz beckenbauer 8

MATTHAUS: “LA MORTE DI BECKENBAUER GRANDE PERDITA PER LA GERMANIA”

"Lo shock è profondo, anche se sapevo che Franz non si sentiva bene. La sua morte – ha detto l’ex campione tedesco Lothar Matthäus – è una perdita per il calcio e per tutta la Germania. È stato uno dei più grandi da giocatore e da allenatore, ma anche fuori dal campo. Era una personalità eccezionale non solo nel calcio e godeva di riconoscimenti in tutto il mondo. Tutti quelli che lo hanno conosciuto sanno che Franz era una persona grande e generosa. Un caro amico ci ha lasciato. Mi mancherà, mancherà a tutti noi".

franz beckenbauer 4 franz beckenbauer 3 franz beckenbauer franz beckenbauer franz beckenbauer 10 franz beckenbauer 1 franz beckenbauer 11 franz beckenbauer 12 franz beckenbauer 2 franz beckenbauer 7