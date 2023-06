"FU BERLUSCONI A CHIEDERMI DI PRENDERE LA LAZIO" - CLAUDIO LOTITO SVELA UN RETROSCENA SUL CAV E DI COME ABBIA INFLUITO SULLA SUA DECISIONE DI ACQUISTARE IL CLUB BIANCOCELESTE NEL 2004: "RICEVETTI UNA TELEFONATA IN CUI MI DISSE ‘TUTTI MI DICONO DI QUESTO PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO’. GLI CHIESI DI COSA SI TRATTASSE E MI DISSE ‘IL PROBLEMA DELLA LAZIO’. ERA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PROPRIETARIO DEL MILAN E IN QUEL MOMENTO PENSAVA AI..."

Sono tanti gli aneddotti che si celano dietro a una vita ricca com'è stata quella di Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. […]. A svelare un retroscena di qualche tempo fa è proprio il presidente della Lazio Claudio Lotito intervenuto al Tg5.

Lotito: "Presi la Lazio per merito di Berlusconi"

"Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico. Ricevetti una telefonata un venerdì in cui mi disse ‘Sto partendo per l’America, tutti mi dicono di questo problema di ordine pubblico’ a quel punto gli chiesi di cosa si trattasse e mi disse ‘Il problema della Lazio’. Era Presidente del Consiglio, proprietario del Milan e in quel momento pensava ai problemi di ordine pubblico della città di Roma. A lui piacevano le sfide. Come anche a me. L’ho ascoltato perché per me rappresenta un punto di riferimento sia umanamente sia a livello imprenditoriale", queste le parole del presidente biancoceleste.

