20 ott 2023 18:13

"FURBIZIO", ORA SONO CAZZI AMARI! “CASALE NON HA MAI SCOMMESSO, PRONTI A QUERELARE CORONA” – DOPO ZALEWSKI ANCHE I LEGALI DEL CENTRALE BIANCOCELESTE PREANNUNCIANO AZIONI LEGALI CONTRO FURBIZIO E CHI “HA DATO VOCE ALLE CALUNNIE DI UN PLURIPREGIUDICATO, GIÀ CONDANNATO PER ESTORSIONE PROPRIO IN DANNO DI CALCIATORI”: “INACCETTABILE LA GOGNA A CUI E’ STATO SOTTOPOSTO CASALE”