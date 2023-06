"UN FUTURO NELLA DIRIGENZA DEL MILAN? CHISSÀ… MAGARI TORNO A GIOCARE" - NEANCHE IL TEMPO DI RITIRARSI CHE ZLATAN IBRAHIMOVIC STUZZICA LE SPERANZE DEI TIFOSI PER UN SUO RITORNO IN ROSSONERO: "ORA MI PRENDO DEL TEMPO, VEDIAMO COSA SUCCEDERÀ. IMMAGINAVO SAREI STATO MOLTO PIÙ STRESSATO. INVECE SENTIRMI COSÌ… È COOL" - POI PARLA DELL'ADDIO DI MALDIN E DI TONALI: "È PRONTO PER LA PREMIER..."

Estratto dell’articolo Fabrizio Ponciroli per leggo.it

(…) Ibra si è soffermato su diversi temi, tra cui la sua futura partita d'addio al calcio: «No, ho deciso di smettere, ma non ho ancora questa idea. Vediamo cosa succede adesso, non c’è fretta, con tranquillità. C’è tempo. Avete visto Riquelme, no (ha fatto la sua personale gara d'addio nove anni dopo, ndr)? Quindi c'è tempo». Una battuta anche su Sandro Tonali, suo pupillo al Milan e ora pronto alla nuova avventura in Premier League con la casacca del Newcastle: «Se è pronto? Sì, penso di sì. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. E’ cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene».

Estratto da www.liberoquotidiano.it

"Chissà...". A Zlatan Ibrahimovic basta un sorriso e mezza parola per scaldare i cuori dei tifosi del Milan, da settimane "orfani" delle bandiere passate, presenti e future. […]

Intervenuto alla farmacia Neoapotek di Bergamo per dare il via a una partnership in esclusiva con Mind the Gum, linea di integratori alimentari di cui Ibra è socio, il 42enne è rilassato, in formissima: "In questo momento mi sento tranquillo, molto tranquillo e questa cosa mi sorprende perché non pensavo sarei stato così tranquillo. Immaginavo sarei stato molto più stressato. Invece sentirmi così… è cool", […]

Quindi le parole, pesanti, su Maldini ("Con lui ho un buon rapporto, abbiamo giocato contro e mi spiace che non siamo stati insieme in squadra. Però abbiamo lavorato insieme, abbiamo vinto. Poi, per tutto il resto, non so cosa sia successo. Mi spiace per Paolo, perché lui è una bandiera del Milan") e Tonali ("Se è pronto per la Premier? Sì, penso di sì. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. È cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene").

[…] "Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto. Ora mi prendo del tempo, vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…". […]

