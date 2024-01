"GASPERINI? DA UN MIO ARBITRO NON HO MAI SENTITO DIRE: 'FACCIA DI MERDA'" - IL DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DI SERIE A E B, GIANLUCA ROCCHI, REPLICA AL TECNICO DELL'ATALANTA CHE AVEVA DATO DEL MALEDUCATO A "DI BELLO": "NESSUNO DEI NOSTRI ARBITRI HA PRONUNCIATO FRASI COME QUELLA DI GASP" - POI TORNA SULLE POLEMICHE DI INTER-VERONA: "LA GOMITATA DI BASTONI A DUDA? ERA UN'INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA. IL VAR? LO STIAMO SCIUPANDO, LO USIAMO TROPPO…"

1. ROCCHI, DURISSIMA REPLICA A GASPERINI: "RISPETTO? NESSUNO DI NOI HA MAI DETTO 'FACCIA DI M...'"

Da www.corrieredellosport.it

gianluca rocchi nel centro var di lissone 1

Dopo le parole di Gasperini contro Di Bello, arbitro del match di coppa Italia fra Milan e l'Atalanta ("E' stato maleducato, non mi ha salutato"), il designatore arbitrale Rocchi ha in qualche modo voluto rispondere - senza mai nominarlo - al tecnico dei bergamaschi. "Da un mio arbitro non ho mai sentito dire: "Faccia di merda". I nostri arbitri hanno sbagliato se non hanno dato la mano a qualcuno, ma nessuno ha mai rivolto frasi così. Lo avessero fatto, li avrei cacciati subito".

2. ROCCHI SULLA GOMITATA DI BASTONI A DUDA: “DECISIONE SOGGETTIVA”. LE PROTESTE? “IL RIGORE NON LO HANNO SBAGLIATO FABBRI E NASCA”. E POI: “USIAMO MENO IL VAR”

Estratto dell'articolo di Roberto Pavanello per www.lastampa.it

gianluca rocchi

Non passa turno di campionato, ma anche di Coppa Italia, nella quale arbitri e Var non finiscano sul banco degli imputati. […]. Qualche volta a ragione, altre a torto. A spiegare, a provare a giustificare è Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, oggi al centro tecnico di Coverciano al raduno odierno degli arbitri della Can: «Oggettivamente nell'ultima giornata potevamo fare meglio, scivolando su un paio di bucce di banana evitabilissime, ma nel complesso la prima parte di campionato è andata bene».

gomitata di bastoni su duda 2

«L'errore più grave dell'ultima giornata è stato annullare un gol del Sassuolo contro la Fiorentina e non quello che è successo in Inter-Verona», cioè la gomitata di Bastoni a Duda, «perché quella era un'interpretazione soggettiva». E poi: «Sentiamo parlare di rispetto ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri». Rocchi respinge con forza ogni sospetto: «Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state registrate e girate agli avvocati dell’ufficio legale dell’Aia. Perché adesso iniziamo a non sopportare più qualunque cosa venga detta. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere i carabinieri che vanno in campo e poi certa gente la in campo la rivediamo».

lazio roma

IL DERBY DI ROMA

[…]«Chiedo ai tesserati di avere un atteggiamento diverso nei confronti degli arbitri e alla giustizia sportiva di essere davvero dura». Nel mirino, in particolare, c’è quanto accaduto nel corso del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma «dove in campo c'era uno dei migliori arbitri che è stato insultato». Assicurando, comunque, che «non c’è alcun problema tra gli arbitri e la panchina della Roma, ma se dovesse esserci abbiamo gli strumenti per risolverlo».

arbitro al var 3

Rocchi rivendica: «Io e gli arbitri siamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a farmi da parte. Qualche errore l'avevamo messo in preventivo e ci stiamo lavorando, ma dietro un errore non c'è mai altro, non ammettiamo mancanza rispetto». Il designatore chiede interventi severi a tutela degli arbitri: «Non accettiamo mai più offese da tesserati come contro Orsato, oppure quanto accaduto nel tunnel di Salerno. Chiedo un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere più dura». […]

arbitro al var 2

«Ho chiesto ai ragazzi di decidere, perché chi decide toglie la maggior parte dei problemi al Var. Il Var lo stiamo sciupando noi come sistema, perché lo usiamo troppo, mentre dovrebbe essere usato solo per cose evidentissime La responsabilità è anche nostra».

ARTICOLI CORRELATI

Gianluca Rocchi arbitro al var 1 arbitro richiamato al var gianluca rocchi nel centro var di lissone 2 gomitata di bastoni su duda 1 luigi nasca michael fabbri CLAUDIO LOTITO GIANLUCA ROCCHI gianluca rocchi