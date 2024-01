"I GIOCATORI CHE HANNO BISOGNO DI ESSERE STIMOLATI POSSONO STARE A CASA, IO NON STIMOLO NESSUNO" - LUCIANO SPALLETTI VINCE LA "PANCHINA D'ORO" PER LA STAGIONE 2022-23 - IL C.T. AZZURRO È ARRIVATO PRIMO, CON 42 VOTI SU 61, DAVANTI A SIMONE INZAGHI E STEFANO PIOLI: "RINGRAZIO I MIEI GIOCATORI, GLI ADDETTI E I DIRIGENTI DEL CLUB, IL DIRETTORE GIUNTOLI, TUTTA LA CITTÀ DI NAPOLI" (E DE LAURENTIIS?) - SU EURO 2024: "NON POSSO FARE PROMESSE DI ALCUN TIPO MA SONO CONVINTO CHE…"

1. CALCIO: PANCHINA D'ORO A LUCIANO SPALLETTI

LUCIANO SPALLETTI PANCHINA D'ORO

(ANSA) - E' stata assegnata a Luciano Spalletti la Panchina d'oro per la stagione 2022-23 contrassegnata dalla storica vittoria dello scudetto alla guida del Napoli. L'attuale commissario tecnico della Nazionale è stato il più votato dai colleghi presenti oggi a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento e l'assegnazione del riconoscimento. Per Spalletti si tratta della seconda Panchina d'oro della carriera dopo quella vinta nel 2004-05 quando allenava l'Udinese. A consegnare il premio il presidente federale Gravina. 42 i voti ricevuti da Spalletti su 61 votanti che ha preceduto Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

2. CALCIO: SPALLETTI, PANCHINA D'ORO MI IMPONE ESSERE MIGLIORE

luciano spalletti 2

(ANSA) - "Questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro". Lo ha detto Luciano Spalletti ricevendo oggi a Coverciano la Panchina d'oro per la stagione 2022-23 contassegnata dalla vittoria del lo scudetto col Napoli. "Ringrazio i miei giocatori, gli addetti e i dirigenti del club, il direttore Giuntoli, tutta la città che ha sentimento e passione e tutti voi colleghi da cui ho imparato tanto - ha detto l'attuale ct azzurro -. Ho iniziato con mio fratello Marcello che mi portava la borsa, ora sono in paradiso ad allenare la nazionale anche se il momento del calcio italiano non è facile".

3. CALCIO: SPALLETTI, GIOCATORI POCO STIMOLATI STIANO A CASA

luciano spalletti 1

(ANSA) - "Problema centravanti per la Nazionale? Innanzitutto va detto che quei giocatori che hanno bisogno di essere stimolati possono stare a casa, io non stimolo nessuno. Se convoco giocatori e poi devo pure stimolarli vuol dire che ho sbagliato a chiamarli. La maglia della Nazionale è la più bella di tutti, devi essere tu ad avere le motivazioni". Lo ha detto il ct dell'Italia, Luciano Spalletti parlando a margine della premiazione della Panchina d'oro da lui vinta grazie alla votazione dei colleghi riuniti a Coverciano.

luciano spalletti

"Parlando di attaccanti, non dimentichiamo che c'è anche Kean, perché ha fatto vedere di essere un calciatore forte - ha proseguito il tecnico azzurro -. Bisogna cogliere certe opportunità all'interno delle convocazioni, avere giocatori che possono coprire anche altri ruoli diventa fondamentale". Presente alla premiazione anche il presidente federale, Gabriele Gravina, è stato confermato che da qui alle convocazioni della Nazionale previste a marzo non ci saranno stage. A giorni verrà ufficializzato il programma che prevede due amichevoli negli Stati Uniti con Perù ed Ecuador con partenza intorno al 19 marzo.

4. CALCIO: SPALLETTI, EUROPEO? NIENTE PROMESSE, MA CI TEMERANNO

LUCIANO SPALLETTI PANCHINA D'ORO

(ANSA) - ''Ho cominciato a pensare all'Europeo fin dalla prima telefonata del presidente Gravina, quando ero in giardino a passeggiare con il mio cane. Non posso fare promesse di alcun tipo ma sono convinto che i nostri calciatori sapranno far dimostrare le ragioni per cui i nostri avversari avranno timore di affrontarci''. Così Luciano Spalletti premiato oggi a Coverciano con la Panchina d'oro e relatore nel pomeriggio per il corso di aggiornamento degli allenatori.

''Dentro le competizioni l'Italia riesce sempre ad avere la forza che viene dalla sua storia e dai calciatori che hanno vestito la maglia azzurra - ha aggiunto il ct della Nazionale -. Bisogna poi essere convinti di poter fare un calcio bello, di livello, come merita un Paese e una storia come la nostra. Specie in un momento come questo in cui ricordiamo Gigi Riva che usava l'essere personaggio per donare agli altri''.

luciano spalletti alla camera ardente di gigi riva alessandro antonello giuseppe marotta javier zanetti aurelio de laurentiis lorenzo casini luciano spalletti ignazio la russa roberto cantone italia malta spalletti luciano Spalletti spalletti spalletti mancini de rossi spalletti SPALLETTI SCUDETTO NAPOLI GRAVINA SPALLETTI BUFFON luciano spalletti ad atreju 6 luciano spalletti LUCIANO SPALLETTI AI FUNERALI DI GIGI RIVA