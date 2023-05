DALLA "GRANDE INTER" DI HERRERA PASSANDO PER IL TRIPLETE DI MOURINHO FINO A…"LIMONE" INZAGHI: I NERAZZURRI GIOCHERANNO LA SESTA FINALE DI CHAMPIONS DELLA LORO STORIA - IL PRIMO A RIUSCIRCI (E A VINCERLA) FU IL "MAGO" ARGENTINO CHE NE PORTÒ A CASA DUE CONSECUTIVE (CONTRO IL REAL NEL 1964 E IL BENFICA NEL 1965), PRIMA DELLA SCONFITTA CONTRO IL CELTIC NEL 1967, CHE SANCÌ LA FINE DELLA "GRANDE INTER" - NEL 1972 BATOSTA PER MANO DELL'AJAX, POI 38 ANNI DI FIGURACCE FINO ALLO "SPECIAL ONE"…

simone inzaghi inter milan euroderby 3

[…] Tra Coppa dei Campioni e Champions League, per i nerazzurri sarà la sesta finale: la prima nel 1964, l'ultima nel 2010, tre trofei in bacheca e due ricordi amari. La prima pagina di un romanzo affascinante viene scritta cinquantanove anni fa al Prater Stadion di Vienna, davanti al Real Madrid leggendario di Puskas, Di Stefano e Gento: la tattica di Helenio Herrera premia l'Inter, vittoriosa 3-1 con doppietta di Sandro Mazzola e, nel mezzo, gol Milani. […] È l'inizio di un dominio internazionale che tramanda una formazione che sembra una cantilena: Sarti, Burgnich, Facchetti…

inter benfica coppa dei campioni 1965

I ragazzi del Mago – partendo dagli ottavi in quanto campioni in carica - arrivano in fondo alla competizione anche nella stagione successiva e si impongono ancora, stavolta a San Siro contro il Benfica di Eusebio. […] L'impresa non riesce al terzo tentativo, nel 1967: […] a Lisbona contro il Celtic allenato dal mitico Jock Stein. […] Il pallone che supera Sarti chiude anche il ciclo. Della Grande Inter.

inter ajax coppa campioni 722

L'emozione di una finale di Coppa Campioni si rinnova nel 1972: in panchina c'è Invernizzi[…] In finale, a Rotterdam, però non c'è storia: il calcio totale dell'Ajax prevale nettamente e Johan Cruijff firma un successo limpido con una doppietta nel secondo tempo.

jose mourinho champions 2010 1

Seguono 38 anni di speranze in frantumi, finché José Mourinho, nel 2010, non riporta i nerazzurri in finale, opposti al Bayern Monaco di Van Gaal: finisce 2-0 per i nerazzurri, a segno con doppietta di Milito. È un anno irripetibile, consegnato alla storia dal Triplete, l'ultimo del portoghese che nella stessa notte della Champions lascia il Santiago Bernabeu, stadio della sfida, a bordo dell'auto di Florentino Perez, presidente del Real che ha un contratto pronto. Presidente nerazzurro è Massimo Moratti, figlio di Angelo, il patron dei primi due trionfi.

