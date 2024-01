"GRAZIE GIGI” - BAGNO DI FOLLA DAVANTI ALLA BASILICA DI BONARIA DI CAGLIARI PER I FUNERALI DI GIGI RIVA - CIRCA 30MILA PERSONE SI SONO RADUNATE DAVANTI ALLA CHIESA PER L'ULTIMO SALUTO A "ROMBO DI TUONO" - LE LACRIME DI GIGI BUFFON. SPALLETTI: "LA SUA FORZA MORALE ERA PIÙ FORTE DEL SUO TIRO" - I RICORDI DI GIANFRANCO ZOLA, DEL MINISTRO ABODI E DEL PRESIDENTE DEL CONI MALAGO' - L'OMELIA DELL'ARCIVESCOVO BATURI: "CORRI DI NUOVO, CARO GIGI, E TENDI ANCORA LE BRACCIA AL CIELO" - VIDEO

Applausi e folla gremita alle transenne

Sul sagrato della basilica di Bonaria ci sono diverse migliaia di persone. Dopo l’ovazione per l’arrivo del feretro è scattato anche l’applauso per il Cagliari. In prima fila l’allenatore Claudio Ranieri e il presidente Tommaso Giulini. Poi i dirigenti e la squadra, compreso l’infortunato Oristanio in stampelle. La folla è accalcata sulle transenne. Molti gli spettatori anche dai palazzi che si affacciano sulla basilica. All’interno della chiesa hanno già preso posto il presidente del Coni Giovanni Malagò, il baronetto Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon e tutta la delegazione dell’Italia campione del mondo del 2006.

Riva sarà sepolto nel cimitero di Bonaria

Gigi Riva sarà sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria, in una cappella proprio accanto alla Basilica dove si stanno svolgendo i funerali. La cerimonia sarà strettamente privata, riservata quindi ai familiari. La salma del campione azzurro e rossoblù sarà trasferita subito dopo la celebrazione della messa.

Abodi: «I valori morali di Riva da proiettare nel futuro»

«Gigi Riva ha profonde radici nel passato, nel presente e che vogliamo proiettare nel futuro. Io credo che il calcio non possa permettersi di abbandonare lo spirito che ha incarnato Gigi Riva — ha detto il ministro dello sport Abodi arrivando alla basilica —. Spirito che che credo sia apprezzato da tutti i tifosi di calcio di qualunque maglia e da tutti gli sportivi e da una buona parte della comunità nazionale. I funerali solenni sono stati proclamati proprio perché si riconosce oltre alla cifra sportiva anche quella morale che oggettivamente non è diffusa in questo tempo».

Spalletti: «Forza morale più forte del tiro»

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, alla camera ardente di Gigi Riva: «Rombo di Tuono è un soprannome perfetto per Riva, perché la sua forza morale era molto forte, persino più del suo tiro. Mi ricordo che da bambino la sua figurina era la più ambita, quando metteva a fuoco la porta, il pallone finiva sempre lì». «Aveva questa qualità di essere così umano, era una persona per bene, era un protagonista non protagonista. Il suo faro era rivolto verso gli amici, alle persone che aveva vicino. Riva è uno degli eroi che ci starà sempre vicino».

Zola: «Gigi Riva un riferimento per tutti noi»

«Non ci sono parole per descrivere personaggi come Riva, un riferimento per tutti noi, per il suo comportamento in campo e fuori» racconta Gianfranco Zola all’uscita dalla camera ardente. «Come fai a non apprezzare le sue qualità, abbiamo imparato molto da persone come lui. È giusto riconoscere e dare il valore che merita Riva», conclude l’ex fantasista di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari nonché della Nazionale azzurra. […]

Cagliari. Migliaia di persone per l'addio a Riva: «Corri e guarda in alto Gigi»

Estratto da www.avvenire.it

[…] «In questi giorni abbiamo celebrato tutto questo in Gigi Riva, ma anche, e forse soprattutto, altro - le parole dell'arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei -. Abbiamo ricordato i meriti dello sportivo e ammirato la grandezza dell’uomo, la sua generosità e riservatezza, quella profondità di amore e dolore, di passione e malinconia, mai gridata, che si lasciava leggere con schiettezza ma mai possedere, che non si poteva né vendere né comprare. Non sorprende, allora, la presenza dei suoi ammiratori e amici e di questo popolo di Cagliari e di Sardegna che è stato per lui una dimora accogliente lungo la vita.

Ha trovato in questo popolo una dimora bella, piena di calore e rispetto, di cui ha voluto condividere la bellezza e il cammino, le strade e l’odore del mare. Qui ha piantato la tenda della sua famiglia, ha cresciuto i suoi figli, Mauro e Nicola. Riva si è sentito parte di questo popolo che lo ha accolto come un figlio prediletto e che lo ha amato con devota ammirazione e rispetto pieno di gratitudine. Adesso il cuore di Cagliari è qui, lo saluta e prega per lui il Signore che ama la vita».

[…]«la maggior parte delle quali fissano l’eleganza della corsa, la bellezza e la potenza del gesto. E poi, dopo la rovesciata di Vicenza o il sinistro di Città del Messico, quella esultanza spontanea, come tutti noi da bambini, a braccia alzate, guardando il cielo e correndo incontro all’abbraccio dei compagni. Corri di nuovo, caro Gigi, e tendi ancora quelle tue lunghe braccia al cielo, corri e guarda in alto. Noi oggi preghiamo perché il Signore ti venga incontro e ti abbracci in quella dimora dove potrai conoscere la Verità e vivere l’Amore senza ombra e senza fine».

