"GUARDIOLA? CHI HA UN GRANDE LESSICO, RIESCE A LODARTI CON DISPREZZO. NOI FORSE AVREMO MENO LESSICO, MA NON SIAMO SCIOCCHI" - IL "CHOLO" SIMEONE AL VELENO SU PEP. E SULLA RISSA AL TERMINE DI ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY: "NON HO VISTO NIENTE, SONO RIMASTO IN CAMPO A FARE I COMPLIMENTI AL CITY. SUL ROSSO A FELIPE ERO TALMENTE LONTANO CHE NON SO VALUTARE BENE." - GUARDIOLA: "SULLE TENSIONI NEL FINALE NON HO NULLA DA DIRE. LORO DURI? NON CREDO CI SIA MOLTO DA DIRE AL RIGUARDO DEL FALLO SU FODEN…" - VIDEO

ATLETICO MADRID CITY RISSA 4

Tutta la tensione è rimasta in campo. Nel dopopartita Pep Guardiola e Diego Simeone stemperano la tensione. "L'Atletico - commenta pacato Guardiola - ha giocato con molta energia, nel secondo tempo ha anche fatto meglio di noi. Siamo in semifinale ed è un grande risultato per noi, penso che lo abbiamo anche meritato nei 180'e abbiamo mostrato carattere su campo difficile. Sulle tensioni nel finale non ho nulla da dire. Loro duri? Non credo ci sia molto da dire al riguardo di Foden.

Non posso parlare di quello che fanno gli altri, non riesco a stabilirlo, non ho molto da aggiungere al riguardo.... Non si può sempre giocare per segnare cinque gol a partita, siamo esseri umani e venivamo dalla sfida con il Liverpool. Giocavamo contro i campioni di Spagna e hanno messo parecchia energia in campo. Nel secondo tempo sono stati anche più bravi di noi che siamo stati anche abbastanza fortunati a non subire gol".

SIMEONE NON COMMENTA, MA…

Stessa linea anche per il Cholo Simeone. "Non ho visto niente, sono rimasto in campo a fare i complimenti al City. Sul rosso a Felipe ero talmente lontano che non so valutare bene. Applausi ironici alla loro panchina? Ma non scherziamo, applaudivo la nostra gente. In generale abbiamo chiuso gli spazi a una squadra fantastica, che ne fa minimo tre per partita. Gli abbiamo fatto fare fatica e nel secondo tempo abbiamo anche avuto le occasioni da gol per passare il turno, non ci siamo riusciti per alcuni episodi e perché non siamo riusciti a segnare. Sono stati 180' bellissimi, abbiamo giocato come volevamo e la spinta dei nostri tifosi ci ha trascinato a dare ancora di più. Resta la rabbia di non aver passato il turno".

Alla fine, però, una frecciata verso Guardiola arriva. Così Simeone: "Mi è chiaro che siamo orgogliosi di chi siamo e di come competiamo. Mi piace comunque vedere al fischio finale i nostri avversari festeggiare, anche se giocano più o meno bene. Alla fine l'importante è vincere. Ed è l'unica cosa che conta. Guardiola? Chi ha un grande lessico, riesce a lodarti con disprezzo. Noi forse avremo meno lessico, ma non siamo sciocchi".

