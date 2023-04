12 apr 2023 17:27

"GUARDIOLA? MI ALZO IN PIEDI. SPERO DI BERE ASSIEME A LUI UN BUON CAFFÈ TURCO..." - SPALLETTI HA SORPRESO TUTTI IN CONFERENZA STAMPA, ALZANDOSI IN PIEDI E CHIUDENDO A MODO SUO LA POLEMICA CON IL TECNICO DEL CITY CHE IERI AVEVA DETTO: “NON PARLO DI NAPOLI SE NO IL LORO ALLENATORE SI ARRABBIA” - STASERA C’È MILAN-NAPOLI (10 GIORNI DOPO IL COLPO ROSSONERO IN CAMPIONATO) – SPALLETTI SENZA OSIMHEN: “ABBIAMO VINTO ANCHE SENZA DI LUI”