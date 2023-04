"HA GIOCATO DI PIÙ E PER LUNGHI TRATTI ANCHE MEGLIO IL NAPOLI, MA SI SA CHE NEL CALCIO NON SI VINCE AI PUNTI" - GARANZINI: "GLI AZZURRI HANNO PERSO QUELL'ISPIRAZIONE, QUELLA FRESCHEZZA, QUELL'INTENSITÀ CHE PER MESI HANNO FATTO DEL NAPOLI LA SQUADRA-SPETTACOLO D'EUROPA" - "IL MILAN HA ACCETTATO E SUBÌTO A LUNGO L'INIZIATIVA ALTRUI. MA LA SQUADRA DI SPALLETTI NON HA RACIMOLATO ALTRO CHE CORNER..."

Estratto dell'articolo di Gigi Garanzini per “La Stampa”

[…] Ora tocca all'Inter non far la stupida stasera col Benfica: il Milan ha lasciato al Napoli soltanto l'onore delle armi all'ultimo secondo, quando il verdetto ormai non era più in discussione. Ha giocato di più e per lunghi tratti anche meglio il Napoli, […] Ma si sa che nel calcio non si vince ai punti, si vince solo facendo gol: e se l'ispirazione, la freschezza, l'intensità che per mesi hanno fatto del Napoli la squadra-spettacolo d'Europa non sono più quelle, le cose fatalmente cambiano.

[…] il Milan ha accettato e subìto a lungo l'iniziativa altrui. Ma la squadra di Spalletti non ha racimolato altro che corner: mentre quella di Pioli, proprio come a San Siro, ha trovato prima un rigore, calciato male da Giroud, poi un'altra palla gol del francese sventata da Meret, e infine l'interminabile percussione di Leao su cui il francese non ha infine potuto esimersi.

Il Napoli nel frattempo aveva perso per infortunio Mario Rui, […] e soprattutto Politano sino a lì il migliore dei suoi: l'altro sino a lì in grande spolvero era stato Ndombele, che ha però propiziato la fuga per la vittoria di Leao.

Ecco, Kvara e Leao: la differenza che passa tra un grande giocatore e un campione. Ci ha provato in tutti i modi il georgiano, dall'inizio alla fine, persino dal dischetto contro l'attuale miglior portiere del mondo: ma a decidere sono stati quei quei pochi lampi del portoghese. […]menzione speciale per uno strepitoso Kjaer, che ha incrociato il miglior Osimhen solo alla fine dopo aver svettato su tutti, come ai suoi tempi migliori.

