23 ott 2023 14:18

"HO ASSUNTO PER SBAGLIO UN CUCCHIAIO DI SCIROPPO PER LA TOSSE DI MIO FIGLIO" - IL CALCIATORE DEL MONZA ALEJANDRO "PAPU" GOMEZ PUBBLICA UN COMUNICATO DOPO LA SQUALIFICA DI 2 ANNI PER ESSERE RISULTATO POSITIVO A UN TEST ANTIDOPING, FATTO IN SPAGNA A FINE 2022 - "L'IPOTESI DI REATO DERIVA DALLA PRESENZA DI TERBUTALINA NEL MIO ORGANISMO. VA PRECISATO CHE L'USO TERAPEUTICO È CONSENTITO E CHE NON MIGLIORA IN ALCUN MODO LE PRESTAZIONI SPORTIVE"