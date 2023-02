"HO CHIARITO CON SPALLETTI DOPO UNA TELEFONATA DI 38 MINUTI. MI HA RICORDATO COSA SUCCEDEVA A TIKI TAKA QUANDO C’ERA WANDA NARA" - SANDRO SABATINI METTE UNA PIETRA SOPRA IL LITIGIO CON L'ALLENATORE DEL NAPOLI (CHE DOPO LA PARTITA CONTRO L'EINTRACHT AVEVA SBROCCATO: "STANNO PARLANDO DI COME HO GESTITO TOTTI E ICARDI") - "MI HA DETTO: ‘ERI TRA QUELLI CHE PIÙ LA INZIGAVANO CONTRO DI ME' RESTO COMUNQUE ORGOGLIOSO DEL MIO LAVORO. GRAZIE A WANDA SI FACEVA IL RECORD DI ASCOLTI, MA SONO STATO CINICO…"

Da www.ilnapolista.it

Dopo la vittoria del Napoli sull’Eintracht Luciano Spalletti fu immortalato in un fuorionda visibilmente arrabbiato per i commenti fatti nello studio Mediaset da Sandro Sabatini nel post partita. Sabatini aveva chiamato in causa il passato di Spalletti, soprattutto il rapporto con Totti e Icardi, alla Roma e all’Inter. Fu lo stesso Sabatini a chiarire l’accaduto dalle colonne di Calciomercato.com, dicendosi dispiaciuto che il tecnico del Napoli avesse interpretato le sue parole come una critica. Sabatini chiarì che il suo voleva essere, al contrario un complimento all’allenatore.

Ieri sera, Sabatini è tornato sull’argomento a Mediaset, raccontando di una telefonata chiarificatrice tra lui e Spalletti.

«Sono di Montecatini come Fabio Galante, figlioccio di Spalletti. Allora, poiché non avevo il suo numero, ho chiesto a Galante di riferirgli che avrei avuto piacere a parlare con lui. Galante mi ha dato il suo numero e l’ho chiamato. Gli ho detto che in realtà gli stavo facendo un complimento. Lui mi ha risposto: ‘Sì vabbè ma in ogni caso tu sei responsabile di quello che viene comunemente detto su Totti e Icardi”. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata in cui è emerso tutto il suo racconto ancora moto sentito su Totti e anche la voglia, secondo me legittima, di essere gratificato per quello che sta facendo quest’anno al Napoli. Gli ho spiegato che in verità sono stato uno dei pochi ad aver detto che con la squadra di Conte avrebbe vinto anche lui all’Inter, ma lui questo non lo aveva sentito. La telefonata è durata 38 minuti».

Sabatini ha continuato raccontando anche la verità di Spalletti sulla questione Icardi.

«Mi ha ricordato cosa succedeva a Tiki Taka quando tra gli ospiti c’era Wanda Nara. Mi ha detto: ‘eri tra quelli che più la inzigavano contro di me, poi la mattina però sai cosa succedeva’. Dico la verità: resto comunque orgoglioso di aver fatto il mio lavoro per quella trasmissione, grazie alle cose che diceva Wanda si faceva il record di ascolti, ma sono stato cinico, perché quello che succedeva, le difficoltà dell’Inter e dell’allenatore erano evidentissime e dipendevano da quello che diceva Wanda. Mi sono scusato con lui per questo».

In studio è presente anche Massimo Mauro, che dichiara, rivolgendosi a Sabatini:

«Spalletti ha ragione, l’hai fatta fuori dal vaso, onestamente. Basta, non se ne può più di parlare di Totti e Icardi, lo dico sul serio».

E Riccardo Trevisani è dello stesso parere.

«Stiamo parlando di una partita di Champions in cui il Napoli ha stradominato sull’Eintracht, la squadra è a un passo dai quarti, gioca il calcio migliore d’Europa, ha un vantaggio enorme in classifica in Serie A. Risentire quei nomi in quel momento lo ha fatto arrabbiare, secondo me. In quel momento vorrebbe la gloria e sente nomi che non vorrebbe sentire con cui comunque ha fatto risultati, anche in quelle condizioni tragiche in cui si è trovato, pensa quanto è bravo».

