31 mag 2024 16:11

"HO GIOCATO IL MIGLIOR MATCH DELLA MIA VITA" - MATTEO ARNALDI SCHIANTA IL NUMERO 6 DEL MONDO RUBLEV (CHE VA FUORI DI TESTA IN PIU' OCCASIONI) E SI REGALA L'INGRESSO NEGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA (AFFRONTERA' IL VINCENTE TRA TSITSIPAS E ZHANG) - PARTITA STREPITOSA PER IL 23ENNE DI SANREMO, EFFICACE AL SERVIZIO, PERFETTO IN DIFESA ED ECCEZIONALE IN ATTACCO – SINNER HA VINTO ANCHE IL SECONDO SET CONTRO KOTOV – VIDEO