13 lug 2023 13:24

"HO PASSATO SEI SETTIMANE IN UNA CLINICA DI RIABILITAZIONE PER UNA DIPENDENZA DA SONNIFERI" - LE RIVELAZIONI CHOC DI DELE ALLI, EX ASTRO NASCENTE DEL CALCIO INGLESE CADUTO IN DISGRAZIA: "ERO IN UNA BRUTTA SITUAZIONE. UN GIORNO MI SONO GUARDATO ALLO SPECCHIO CHIEDENDOMI SE POTESSI RITIRARMI A 24 ANNI"- IL CALCIATORE, OGGI 27ENNE, HA PARLATO ANCHE DELLA SUA INFANZIA DIFFICILE: "A SEI ANNI SONO STATO MOLESTATO DA UN AMICO DI MIA MADRE. A OTTO HO INIZIATO A SPACCIARE…" - VIDEO