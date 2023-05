"HO SOGNATO DI ANDARE IN FERRARI, ORA MI ATTIRA UN VIAGGIO NELLO SPAZIO CON ELON MUSK” – LEWIS HAMILTON, SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO NELLA F1, SI RACCONTA: "SONO FELICE IN MERCEDES. IL CONTRATTO? CI STIAMO LAVORANDO” – E POI I TIFOSI CHE IN UNA PETIZIONE CHIEDONO CHE LE RICONOSCANO IL MONDIALE 2021 (“L'ESPERIENZA NEGATIVA MI HA AIUTATO A DIVENTARE UNA PERSONA MIGLIORE”), LE BATTAGLIE CON VETTEL E ALONSO, I DIRITTI CIVILI, IL FILM PRODOTTO CON BRAD PITT...

Stefano Mancini per “la Stampa”

Come va questo inizio di stagione? «Average», nella media.

HAMILTON MUSK

Lewis Hamilton abbozza un sorriso, «Abbiamo finito tutte le gare, visto il livello delle nostre prestazioni va già bene così». La lista dei suoi impegni è lunga: produrre un film con Brad Pitt, andare nello spazio con Elon Musk, continuare le sue battaglie sociali.

Il pilota della Mercedes si racconta a Baku in esclusiva con La Stampa.

Quanto tempo vi servirà per raggiungere la Red Bull?

«Non ho la sfera di cristallo. Non ne ho idea»

lewis hamilton al boujis 1

Non sono le condizioni ideali per rinnovare il contratto con la Mercedes. Nel paddock la gente mormora...

«Mentirei se dicessi di non aver mai pensato a una carriera altrove. Ho iniziato la mia carriera in McLaren a 13 anni, mi piaceva pensarla come la mia seconda famiglia. Un giorno ho visto i piloti Ferrari sui maxischermi e ho cercato di immaginarmi vestito di rosso. Poi sono andato in Mercedes e ho pensato: "Questa è la mia casa". Ora sono felice qui. Non abbiamo ancora firmato un contratto, ma ci stiamo lavorando».

(...)

Quando ha conosciuto Toto Wolff, il suo capo?

«Sono in Mercedes dal 2013, quindi è stato una decina di anni fa. C'è stata subito intesa. Io non lo conoscevo, mentre lui probabilmente aveva dei preconcetti su di me. Eppure non mi sono mai sentito giudicato. Non è mai entrato a dirmi "ok, adesso devi cambiare questo o quello, voglio che tu sia così" .

Mi ha sempre accettato per quello che sono con affetto incondizionato».

Con Lauda il rapporto era più ruvido?

lewis hamilton con il casco arcobaleno 3

«Sì, Niki chiedeva perché io mi comportassi così, e Toto rispondeva: "Questo è il modo in cui Lewis fa le cose"».

(...)

Come hanno cambiato la Formula 1 le sue battaglie per i diritti civili?

«Tra squadre, sponsor e organizzatori c'era una certa paura di ciò che si poteva dire o fare, e di come sarebbe stato giudicato. Nel 2020 hanno preso tutti coraggio ed è passato il messaggio: questo non è solo uno sport. Abbiamo una piattaforma che può avere un impatto positivo sul mondo».

Qual è il prossimo passo?

lewis hamilton con il casco arcobaleno 2

«Sono focalizzato sulla Mission 44 (il suo progetto per sostenere giovani provenienti da minoranze, ndr). Vogliamo avere un impatto negli Usa e in Africa. A livello sportivo, mi batto perché i team si diversifichino, perché ci siano più donne e persone che vengono da background diversi».

(...)

Quali sono stati i suoi avversari più veloci?

«Alonso è forte, quando sono arrivato in McLaren era già due volte campione del mondo. Poi tra compagni di squadra ho avuto Button, anche lui molto esperto, e Rosberg, Bottas e Russell. In assoluto, il pilota con cui mi piaceva di più gareggiare è Vettel».

Chi le piace della nuova generazione dei Verstappen, Leclerc e Russell?

«Hanno grande talento, tutto dipende dalla struttura che hanno intorno e dalle decisioni che prendono. Verstappen ha già dimostrato il suo valore, Leclerc potrà eccellere, anche Russell sta facendo un grande lavoro, sempre pronto a imparare dalla mia esperienza e dagli ingegneri. È stato bellissimo vederlo vincere l'anno scorso in Brasile».

lewis hamilton black lives matter

Massa ha chiesto via avvocati di vedersi assegnare il titolo del 2008, mentre i suoi tifosi con una petizione chiedono che le riconoscano il Mondiale 2021.

«Con Felipe sono passati 15 anni, dico giusto? Non ne abbiamo mai parlato. I tifosi li ringrazio, sono meravigliosi. Gioiscono e soffrono con me. Li adoro».

Le vengono ancora in mente quegli ultimi giri?

«È come la sofferenza del primo amore. Passa il dolore, ma la cicatrice resta. L'esperienza negativa mi ha aiutato a diventare una persona migliore».

Per un pilota qual è il segnale che è ora di lasciare? Lei disse una volta che non sarebbe andato avanti oltre i 40 anni. Siamo a 38...

«Dipende da quanto mi impegnerò per restare al massimo a livello di capacità fisica e mentale. I miei esempi sono LeBron James e Tom Brady, ora sono all'apice della condizione».

Reciterà nel film che sta producendo con Brad Pitt?

HAMILTON RUSSELL

«Potrei se volessi, ma non è nei miei piani al momento. Sono più focalizzato nella produzione, nel dietro le quinte, dal casting alla sceneggiatura. È un'esperienza pazzesca».

Leclerc ha pubblicato il suo primo singolo. Ha detto che gli piacerebbe collaborare con lei.

«L'ho ascoltato, è stato bravissimo: è bello che le persone esplorino le proprie passioni. Anch'io pubblicherò della musica appena sarò pronto».

È pronto anche per andare nello spazio con Musk?

«Non ancora, ma è un'esperienza che mi attira».

lewis hamilton ALONSO HAMILTON VERSTAPPEN HAMILTON 14 vettel hamilton nelson piquet con lewis hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2 hamilton lewis hamilton LEWIS HAMILTON PIERCING