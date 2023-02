"HO SOTTOVALUTATO L'INTERVENTO. IL MIO FISICO NE HA RISENTITO" - ANTONIO CONTE SI FERMA DI NUOVO: È RIENTRATO IN ITALIA PER LA CONVALESCENZA DOPO L'OPERAZIONE ALLA CISTIFELLEA - "CHI MI CONOSCE SA QUANTO QUESTO MI FACCIA MALE, MA ORA È NECESSARIO" - "ANDONIO" AVEVA ANTICIPATO IL RIENTRO DOPO L'INTERVENTO, NONOSTANTE I MEDICI GLI AVESSERO CONSIGLIATO UNO STOP DI ALMENO DUE SETTIMANE, PER LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL MILAN…

antonio conte 6

Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

Antonio Conte si ferma di nuovo. Il Tottenham ha annunciato che il suo tecnico 53enne è rientrato in Italia per completare la convalescenza, senza fissare una data per il suo rientro. Gli Spurs tornano nelle mani di Cristian Stellini [...]

antonio conte 4

IL COMUNICATO

“In seguito ad un controllo di routine ieri in Italia, è stato deciso che Antonio Conte rimarrà nella casa di famiglia per completare la convalescenza dall’operazione alla cistifellea a cui si è sottoposto recentemente - ha scritto il Tottenham nel comunicato in cui annuncia il nuovo stop del tecnico -. La salute è la cosa più importante, e tutti al club gli augurano il meglio. Cristian Stellini assumerà la guida della prima squadra”.

antonio conte 3

LA SITUAZIONE

Operato il primo febbraio per l’asportazione della cistifellea in seguito ad un malore accusato mentre era tornato dalla famiglia in Italia, Conte era rientrato giovedì scorso a Londra e aveva ripreso la guida della squadra per le partite di sabato col Leicester e per l’andata degli ottavi di Champions persa martedì a San Siro col Milan. Prima della sfida coi rossoneri era stato lui stesso a rivelare che aveva affrettato il rientro in Inghilterra, nonostante i medici che l’avevano operato gli avessero prescritto almeno due settimane di riposo[...]

antonio conte 2

SU INSTAGRAM

Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, in italiano e in inglese, l'allenatore degli Spurs ha parlato così del suo momentaneo allontanamento dalla panchina: "Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei giocatori e dello staff, mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l'intervento, che non è stato di routine, ma per una seria e inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito, ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario".

