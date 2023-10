2 ott 2023 17:20

"HO VINTO UNA COPPA E MEZZA CON LA ROMA. E HO ALTRI SEI MESI PER RIPROVARCI" – MOURINHO IN UN'INTERVISTA A FEDERICO BUFFA SU SKY RILANCIA LA SUA VOGLIA DI VINCERE CON I GIALLOROSSI - “SONO SEMPRE ACCUSATO DI ESSERE POCO UMILE, DEVO DARE RAGIONE A CHI LO DICE. I GIOCATORI CHE LAVORANO CON ME SANNO CHE SONO ONESTO, COSÌ SI CREA EMPATIA" – LA “SUPER IMPRESA” COL PORTO IN CHAMPIONS E IL RETROSCENA SULL’ACQUA FORTUNATA DI SETUBAL (MEJO DELLA FONTANA DI TREVI!)