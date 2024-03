13 mar 2024 14:45

"IBRAHIMOVIC UCCIDE GLI ANIMALI. LO SPORT NON CANCELLA L'ODORE" - FUORI DALLO STADIO BENTEGODI DI VERONA, UN GRUPPO DI ANIMALISTI HA APPESO UNO STRISCIONE CONTRO ZLATAN IBRAHIMOVIC PER LA SUA PASSIONE PER LA CACCIA - I MILITANTI SONO GLI STESSI CHE LO CRITICARONO ANNI FA PER LO STESSO MOTIVO. MA IL GIOCATORE È SPESSO FINITO SOTTO ACCUSA ANCHE IN SVEZIA…