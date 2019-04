PECUNIA? OLET DI PETROLIO! – ALTRO CHE NEW GIG O SHARING ECONOMY! È SAUDI ARAMCO L’AZIENDA CHE FA PIÙ PROFITTI AL MONDO: 111 MILIARDI DI DOLLARI, COME APPLE, GOOGLE E EXXON MESSI INSIEME – IL BILANCIO È STATO SVELATO PER LA PRIMA VOLTA IN VISTA DELL’EMISSIONE DI UN BOND INTERNAZIONALE PER FINANZIARE L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ DI RAFFINAZIONE SABIC E PER LA FUTURA (ANCORA IN FORSE) QUOTAZIONE – OGNI GIORNO LA COMPAGNIA SI METTE IN TASCA 300 MILIONI…