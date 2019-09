"INTER E JUVE CORRONO DA SOLE" – SCONCERTI: "IN MOLTI TRATTI LA SQUADRA DI CONTE RICORDA LA PRIMA ATALANTA DI GASPERINI MA L’INTER HA PIU’ QUALITA’ SPARSA SUL CAMPO. LA JUVE HA GIOCATO UN PRIMO TEMPO FIACCO COME A FIRENZE, POI HA DOMINATO… - LE QUALITA’ DI DYBALA,CR7, CUADRADO E QUEL COLLETTIVO UN PO’ INVENTATO…"

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

sarri conte

Inter e Juve hanno vinto in modo quasi uguale le proprie partite: la Juve dominando il secondo tempo, l' Inter il primo. Non bisogna essere troppo golosi, non si può dominare per tutta una partita anche se si è più forti. L' Inter è stata più duttile, ha giocato in dieci, gestito la difficoltà e dato più significato al risultato. Quella che esce da Genova è una squadra sicura dentro un calcio rapido, spesso di prima, comunque mai a più di due tocchi, con palla a terra e assenza di numeri personali. Il gioco deve venire dalla collaborazione, ognuno gioca per tutti. In molti tratti l' Inter di Conte ricorda l' Atalanta di Gasperini quando stava nascendo. I concetti sono gli stessi, le marcature intense, praticamente a uomo quasi ovunque.

samp inter conte

L' Inter ha più qualità sparsa sul campo e una intera concezione di società ormai diversa. Quando fatturi più di 400 milioni l' anno puoi chiedere meno a te stesso perché ormai appartieni a tutti, sei un guadagno comune, sono gli altri che vengono a cercarti. È questa la nuova diversità dell' Inter, è un' azienda ricchissima che funziona.

Questo significa orgoglio da parte di tutti, serietà di base, assenza di contrasti con la politica del calcio. Significa essere rispettati, cosa non sempre uguale per tutti in ogni tipo di vita. L' Inter può arrivare prima o seconda, ma per squadra e società si è messa in condizioni di andare dove vuole. È il calcio che è tornato ad avere bisogno dell' Inter. La Juve ha giocato un primo tempo in stile Firenze, cioè fiacca a tutto campo. Poi un secondo divertendosi e diventando spesso brillante. Credo che per un altro piccolo spazio Sarri andrà cercato nelle qualità individuali di Dybala o Ronaldo, o Cuadrado.

samp inter juve spal cr7

Il collettivo è un po' inventato, ma fa nascere occasioni. Ha bisogno di essere molto stimolato, non ha grande voglia di mostrarsi. Però può tanto. Sia Juve che Inter scivolano su un campionato di ghiaccio dove nessuno le avvicina. E lasciano che la classifica spontaneamente evolva verso una sola corsa.

samp inter 77