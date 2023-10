2 ott 2023 19:29

"INVITO CHI NON HA UNA CASA AD OCCUPARLA. IN PARROCCHIA C'E' LA LISTA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI VUOTI" - L'APPELLO DEL PARROCO COMASCO DON GIUSTO DELLA VALLE, CHE DENUNCIA LE DIFFICOLTÀ DELLE FAMIGLIE DEI MIGRANTI A TROVARE UN ALLOGGIO IN CITTÀ: "LO SCANDALO È IL DIVARIO TRA SUPER-RICCHI E POVERI: FIORISCONO ALBERGHI A CINQUE E SEI STELLE CON PREZZI SCANDALOSI PER UNA NOTTE. CHI DORME A CINQUE STELLE E CHI SOTTO LE STELLE. UN’ABITAZIONE DIGNITOSA È UN DIRITTO DI OGNI PERSONA. PERCHÉ ALLORA GLI SPAZI COMUNALI RESTANO CHIUSI?"