"INZAGHI? FORSE NON HA VOLUTO VINCERE" - LA FRECCIATA DI FABIO CAPELLO ALL'ALLENATORE DELL'INTER DOPO IL PAREGGIO CON LA REAL SOCIEDAD, CHE HA "CONDANNATO" I NERAZZURRI AL SECONDO POSTO NEL GIRONE E A UN SORTEGGIO PIU' COMPLICATO AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS - SOTTO ACCUSA IL TURNOVER DELL'EX TECNICO DELLA LAZIO, CHE HA SCELTO DI SHIERARE SANCHEZ TITOLARE: "LAUTARO E THURAM AVREBBERO FATTO LA DIFFERENZA. SE VUOI VINCERE, QUESTA COPPIA LA DEVI FAR GIOCARE INSIEME"

Estratto dell'articolo di Ada Cotugno per https://www.fanpage.it/

Con lo 0-0 contro la Real Sociedad l'Inter si è accontentata del secondo posto nel girone di Champions League […]. A penalizzare i nerazzurri è stata la differenza reti, un dettaglio non trascurabile in queste circostanze.

A San Siro Simone Inzaghi ha schierato una formazione leggermente rivisitata che però gli è costata più di qualche critica da parte di uno degli storici protagonisti del nostro calcio: negli studi di SkySport Fabio Capello non ha risparmiato frecciatine all'allenatore di Piacenza, colpevole secondo lui di non aver mandato in campo gli uomini migliori per poter vincere una partita fondamentale e archiviare il primo posto.

[…]

La più criticata è quella di aver inserito Sanchez dal 1′ accanto a Thuram, lasciando Laurato Martinez a riposo per oltre 60 minuti, una decisione che non ha pagato vista la prestazione opaca del cileno. "Lautaro e Thuram avrebbero fatto la differenza, forse non ha voluto vincere l'Inter alla fine" è stata la frecciata chiara e diretta dell'ex allenatore nei confronti del nerazzurro". Per Capello la ricetta per vincere era quella di non toccare la coppia d'attacco che sta dando grandi garanzie all'Inter in questa stagione: "C'è il rammarico di non averli fatti giocare insieme, se vuoi vincere questa coppia la devi far giocare insieme".

