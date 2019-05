8 mag 2019 19:30

"IO CODARDO? CARO BYRON MORENO IL CARCERE NON TI HA TRASMESSO UMILTÀ" - TRAPATTONI SI AFFIDA A TWITTER PER REPLICARE AL FISCHIETTO DEI MONDIALI 2002: "REPUTO MORENO MOLTO CORAGGIOSO (O FOLLE) PER ESSERE TORNATO A DIFENDERE QUELL'ARBITRAGGIO” – POI LA STILETTATA DELL’EX CT AZZURRO CON RIFERIMENTO AL PASSATO DELL'ARBITRO CHE NEL 2010 ERA STATO TROVATO IN POSSESSO DI OLTRE SEI CHILI DI DROGA...-VIDEO