13 mar 2023 10:07

"IO E LEBRON ABBIAMO LO STESSO FORNITORE E SO ESATTAMENTE COSA STA PRENDENDO: L’EPO" - L'EX LOTTATORE DI MMA, CHAEL SONNEN, SGANCIA LA BOMBA DURANTE UNA PUNTATA DEL PODCAST DEL COMICO ANDREW SCHULZ - IL LOTTATORE, CHE NEL SUO SPORT È CONOSCIUTO PIU' PER LE SUE ABILITÀ DA PROVOCATORE CHE DA COMBATTENTE, HA ATTACCATO ANCHE TIGER WOODS: "UTILIZZA I 'BIG THREE': EPO, ORMONE DELLA CRESCITA E TESTOSTERONE, LA DIETA DI LANCE ARMSTRONG” - VIDEO