Estratto da gazzetta.it

Un inizio che non stenta a definire “un disastro” non ha però tolto a Charles Leclerc la fiducia nella Ferrari, “il progetto su cui sono totalmente concentrato, di cui mi fido ciecamente e di cui sono fiducioso”. La F1 torna in pista a Baku e il monegasco, finora deluso dopo tre gare in cui ha raccolto solo 6 punti, è uno dei piloti più chiacchierati del momento. Non è un mistero che Charles non sia contento dell’attuale situazione di competitività della Ferrari e le notizie che arrivano da Maranello, in particolare le partenze di uomini come David Sanchez e Laurent Mekies, non fanno che aumentare l’incertezza.

Leclerc però non perde l’ottimismo e, come riporta il sito britannico Autosport, si mostra positivo: “Preoccupato? Beh, siamo onesti, se parliamo della pista, le prestazioni della prima parte della stagione non sono quelle che volevamo, le prime tre gare per me sono state un disastro. Ma in queste tre settimane di stop è stato bello resettare, guardare un po' i dettagli dove possiamo ottimizzare il nostro pacchetto. Poi fuori dalla pista, ovviamente, c'è una ristrutturazione della squadra in corso. Abbiamo avuto un ottimo rapporto con Laurent. Ma capiamo tutti che questa opportunità è giusta da cogliere, in quanto è davvero una buona opportunità per lui. Ma la squadra è più di una persona. E sì, sono molto fiducioso per il futuro con quello che Fred (Vasseur; n.d.r.) ha in mente”.

FIDUCIA COMPLETA— Leclerc ha detto di avere totale fiducia in ciò che Vasseur ha pianificato per cambiare le sorti della Ferrari: “Fred è stato aperto su ciò che vuole ottenere e il modo in cui vuole ottenerlo. Questo mi dà fiducia probabilmente più che mai. Quindi sono ottimista". Il monegasco ha negato di avere colloqui in corso con altri team, tipo la Mercedes: “No, non ci ho parlato, non per il momento. Per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà".

