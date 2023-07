"IO SONO MORTO". LA RESA DI POGACAR, IL TOUR È DI VINGEGAARD CHE HA SFODERATO PRESTAZIONI INSPIEGABILI, AL LIMITE DELL’UMANO: O BARA O E’ UN MARZIANO CHE STA CAMBIANDO LA STORIA DEL CICLISMO! “CAPISCO E GIUSTIFICO CHI È SCETTICO SULLE MIE PRESTAZIONI. STO ANDANDO DAVVERO FORTISSIMO. AVERE DUBBI È IMPORTANTE: IMPEDISCE CHE IL CICLISMO RICADA NEGLI ERRORI DEL PASSATO, AUTODISTRUGGENDOSI. ABBIATENE PURE SU DI ME”

Estratto dell’articolo di Marco Bonarrigo per corriere.it

Jonas Vingegaard

Volando altissimo, ieri pomeriggio Jonas Vingegaard ha ucciso il Tour de France con una prestazione a cronometro che non è interpretabile con i criteri della fisiologia — non con quelli a noi noti, almeno —, un po’ come non lo erano gli 8 metri e 90 di Bob Beamon a Città del Messico, dove almeno un ruolo importante lo giocò l’altura.

Arrivato al traguardo distrutto, Pogacar per lunghi minuti non ha proferito parola mentre Van Aert, che della maglia gialla è sodale e amico, ha sorriso spiegando che «Jonas ha fatto qualcosa di incredibile, anzi impossibile, e io sono molto contento di essere il primo in classifica degli umani».

Jonas Vingegaard

Ieri in sala stampa sono tornate attualissime le parole pronunciate da Vingegaard sabato scorso: «Capisco e giustifico chi è scettico sulle mie prestazioni: sto andando davvero fortissimo. Avere dubbi è importante: impedisce che il ciclismo ricada negli errori del passato, autodistruggendosi. Abbiatene pure su di me».

Dobbiamo quindi essere scettici di fronte a una prestazione che va oltre i limiti circoscritti dai fisiologi. Ma non abbiamo modo o elementi o indiscrezioni per poter dire che Jonas Vingegaard stia barando e non sia un fuoriclasse assoluto che sta cambiando la storia del ciclismo. Speriamo di non sbagliarci.

Jonas Vingegaard