"IO VOGLIO BATTERE TUTTI I RECORD E LO DICO. MICA COME NADAL CHE FA FINTA DI NO…” – DJOKOVIC DOPO IL TRIONFO A PARIGI-BERCY SI LEVA I MACIGNI DALLE SCARPE E PUNZECCHIA IL MAIORCHINO - “NON PIACCIO ALLA GENTE, PERCHÉ CERCO TUTTI I RECORD POSSIBILI, TUTTI QUELLI CHE POSSO BATTERE. E SONO COERENTE”

Da ilnapolista.it

NADAL DJOKOVIC

Da quando Nadal s’è ritirato senza ritirarsi davvero, quei cattivoni dei giornalisti ad ogni conferenza stampa provano a imbastire una polemica a distanza tra lui e Djokovic. E’ una rivalità che non può spegnersi così. E figurarsi poi se il Djokovic si tira indietro. E così dopo la vittoria a Parigi in conferenza i giornalisti spagnoli gli hanno chiesto della solita corsa ai record. Ricordandogli cosa ha detto di lui Nadal dopo i 24 Slam. Ovvero: “Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci. E forse è per questo che ce l’ha fatta, ha guidato l’ambizione al massimo. Io sono stato ambizioso, ma con una sana ambizione che mi ha permesso di vedere le cose con prospettiva, di non frustrarmi, di non arrabbiarmi più del necessario in pista quando le cose non andavano bene”.

FEDERER NADAL DJOKOVIC

Djokovic non fa direttamente il suo noma, ma ecco… “Io cerco tutti i record possibili, tutti quelli che posso battere. Non ho mai avuto problemi a dirlo. Ed è per questo che alla gente non piaccio. Non ho fatto finta come alcuni… dicendo che non è il mio obiettivo, e poi comportandomi diversamente… ho sempre cercato di essere coerente con quello in cui credo”.

FEDERER NADAL DJOKOVIC

Su Djokovic Nadal aveva anche detto: “Alla fine sappiamo tutti che Djokovic è quello che è e che ha raggiunto qualcosa di storico (il record di 24 tornei dello Slam vinti), qualcosa che non è mai stato raggiunto prima e non resta che congratularmi con lui e alla fine non ha sorpreso nemmeno me. Immaginavo che Djokovic vincesse un Grande Slam quest’anno, ma non immaginavo che ne vincesse tre perché penso che ci sia un’altra generazione giovane che è molto forte”.

nole djokovic batte rafael nadal al roland garros 5