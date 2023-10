2 ott 2023 18:29

"KIM? NON È ANCORA ALL'ALTEZZA DEL BAYERN MONACO" - LOTHAR LA BANDIERA DEL CLUB TEDESCO MATTHAEUS "BOCCIA" IL DIFENSORE COREANO, ARRIVATO IN ESTATE DAL NAPOLI: "NON È ANCORA COSÌ AVANTI COME SPERAVAMO, È UN FATTORE DI INCERTEZZA" - FORSE AI DIFENSORI CHE FANNO BENE IN SERIE A CONVIENE RESTARE IN ITALIA: L'ANNO SCORSOKOULIBALY ERA STATO MASSACRATO DA TIFOSI E MEDIA BRITANNICI E ANCHE DE LIGT HA DIFFICOLTÀ IN BAVIERA…