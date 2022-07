"KYRGIOS BULLIZZA GLI AVVERSARI" – SCINTILLE E VELENI TRA TSITSIPAS E IL BAD BOY AUSTRALIANO DOPO UNA PARTITA CARICA DI ELETTRICITA’ – L’A-POLLO GRECO ATTACCA: "KYRGIOS MANIPOLA L'AVVERSARIO, MA A ME NON PIACCIONO I BULLI" – IL GRECO IN CAMPO HA PROVATO A COLPIRE (SENZA SUCCESSO) CON UNA PALLATA KYRGIOS - VIDEO

Luca Marianantoni per gazzetta.it

tsitsipas kyrgios

Due caratteri infiammabili, quello rissoso di Nick Kyrgios e quello provocatorio di Stefanos Tsitsipas, danno vita alla partita delle scintille. A uscirne incolume, nonostante la pallata presa al corpo, è l'australiano che, senza mai perdere la battuta (5 palle break annullate su 5) manda fuori di testa il rivale e vince in quattro set o meglio quattro lunghissimi round pugilistici: 6-7 6-4 6-4 7-6 in 3 ore e 17 minuti. È un testa a testa fin dalle prime battute, una partita a scacchi in cui a ogni mossa c'è la prevedibile risposta dell'avversario.

Nel secondo set, sul 4-5, Tsitsipas offre al rivale un set point: il passante dell'australiano va a segno. Tsitsipas stizzito, spedisce una pallata in tribuna e succede il finimondo. Kyrgios pretende la squalifica, chiama in campo il supervisor, ma la partita riprende con un warning per il greco. A ogni cambio campo Kyrgios discute con l'arbitro di sedia, Damien Dumosois, senza perdere le staffe: sul 2-1 a cedere di testa è Tsitsipas che subisce il break e poi scaglia un'altra palla verso i teloni di fondo dopo che Kyrgios gli serve da sotto per il 4-1. Il greco è nervosissimo, subisce il penalty point, prova a colpire con una pallata Kyrgios ma non prende nè il giocatore e nè il campo. Con 2 ace il greco sale 3-5, ma l'australiano può servire per chiudere la frazione. Kyrgios apre con un ace, poi Tsitsipas, nel tentativo di recuperare una palla corta, lo centra al corpo. Kyrgios non fa una piega, è graziato da due nastri fortunati, fa l'inchino e sigilla il set per 6-3.

tsitsipas kyrgios

Nel primo game del quarto set la partita si incendia: Tsitsipas recupera da 0-40, annulla quattro palle break e poi si salva dopo che Kyrgios finisce per terra. Il pubblico è per Kyrgios che gioca sempre con molta attenzione. Sul 3-3 Kyrgios va a segno con un passante di dritto lungolinea per il 15-40. Sono due palle break che valgono oro: Tsitsipas annulla la prima con uno slice e poi chiude a rete con una volée di dritto. Sul 4 pari la partita viene sospesa per chiudere il tetto. Sul 4-5 Kyrgios salva con coraggio un set point e si trascina al tie-break con il 14° ace del match. Sul 4 pari Kyrgios ma il mini break, lo restituisce ma arriva comunque al match point sul servizio del greco. Il rovescio di Kyrgios però finisce in corridoio, certificato dal falco e il greco poi si conquista il secondo set. A rete, con una fantastica stop volley di dritto, Kyrgios annulla il secondo set point e poi sale 8-7 con uno scambio di 9 colpi. L'ultimo punto è un dritto vincente di Kyrgios che Tsitsipas non controlla. Kyrgios troverà agli ottavi lo statunitense Brandon Nakashima.