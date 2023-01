"LASCIA TRANQUILLO IL BAMBINO!" - MOURINHO SCATENATO SUGLI SPALTI DEL TRE FONTANE DURANTE LA PARTITA DI COPPA ITALIA PRIMAVERA TRA ROMA E LECCE. IL PORTOGHESE SE L'E' PRESA CON L'ARBITRO PER TUTELARE IL GIOVANE PISILLI CHE STAVA BATTENDO UN CALCIO DI RIGORE. L'ARBITRO LO HA FERMATO PIÙ VOLTE CHIEDENDOGLI DI SISTEMARE MEGLIO LA POSIZIONE DEL PALLONE. E A QUEL PUNTO MOU…

Tifoso, allenatore, uomo di calcio, in fondo anche un po' papà: José Mourinho è tutte queste cose insieme e si è visto oggi pomeriggio, quando è andato sugli spalti del Tre Fontane per assistere agli ottavi di Coppa Italia Primavera tra Roma e Lecce. Quando sul dischetto è andato Niccolò Pisilli, 18 anni, l'arbitro lo ha fermato più volte chiedendogli di sistemare meglio la posizione del pallone.

Mourinho, come riportato dal canale ufficiale del club giallorosso, a quel punto si è alzato e a voce alta ha detto al direttore di gara: "Lascia tranquillo il bambino". Una prova, l'ennesima, di quanto Mourinho tenga ai ragazzi della Roma, che va spesso a vedere dal vivo per poi farli allenare (e in alcuni casi giocare) con lui. E anche una prova di come non ami gli arbitri troppo protagonisti. Per la cronaca: la Roma ha passato il turno vincendo proprio ai rigori.