"LASCIO TUTTO A NEYMAR" - IL CLAMOROSO TESTAMENTO DI UN TIFOSO BRASILIANO 30ENNE CHE INDICA COME EREDE L’ATTACCANTE DEL PSG: “NON VORREI CHE I MIEI PARENTI, CON CUI NON VADO D'ACCORDO SE LA PRENDESSERO. MA MI IDENTIFICO MOLTO CON NEYMAR. ANCH'IO SONO OGGETTO DI DIFFAMAZIONE” - 'O NEY QUEST’ANNO SI È MESSO IN TASCA CIRCA 80 MILIONI DI EURO TRA STIPENDIO E SPONSOR...

Il notaio di Porto Alegre probabilmente avrà sgranato gli occhi quando ha sentito la richiesta del suo cliente nel suo studio. In ogni caso ha svolto il suo lavoro. Un uomo brasiliano, infatti, ha fatto testamento e ha indicato Neymar come beneficiario del suo lascito post mortem.

Neymar e il clamoroso testamento

L’atto è finito sui social e ha creato sorrisi e punti di domanda. Neymar, del resto, non ha bisogno di soldi dato che quest’anno si è messo in tasca circa 80 milioni di euro tra stipendio e sponsor. L’uomo brasiliano, in realtà un ragazzo vista l’età (30 anni), ha comunque deciso di lasciare tutto al suo idolo, stella del Psg e della nazionale verdeoro, che presto sarà di nuovo papà.

Perchè Neymar: la spiegazione

«Mi piace Neymar, mi identifico molto con lui. Anch'io sono oggetto di diffamazione, anch'io sono molto orientato alla famiglia e il rapporto con suo padre mi ricorda molto il mio con mio padre, che non c'è più. Non sono in ottima salute e ho visto davvero che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d'accordo se le prendessero», ha detto l’uomo spiegando la scelta di indicare Neymar come erede.

