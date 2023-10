"LAUTARO? HA AVUTO TANTE PROPOSTE. MA QUANDO GLIENE PARLO, MI RISPONDE: INTER ALE'" - IL PROCURATORE DEL CAPITANO DELL'INTER ACCENDE LE FANTASIE DEI TIFOSI, CHE SOGNANO UN FUTURO "ALLA ZANETTI" PER L'ARGENTINO - IL "TORO" AMA LA SUA VITA MILANESE: I SUOI VICINI LO ADORANO ("LAUTARO È UN SIGNORE COME KAKÀ"), IL RISTORANTE DELLA MOGLIE VIAGGIA A GONFIE VELE E IL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ È PIÙ SOLIDO CHE MAI, ANCHE SE...

Estratto dell'articolo di Franco Vanni per www.repubblica.it

«Non ti accorgi nemmeno che c'è. È un bravo ragazzo. Non sembra neanche un calciatore» dice un vicino di casa, milanesone vecchia maniera, evidentemente scottato da convivenze passate. Nel palazzo, fra Montenapoleone e Brera, centro del centro, hanno abitato fra gli alrti Cassano, Flamini, Boateng e Sneijder. «Alcuni erano casinisti. Altri educati, come Ranocchia. Ma Lautaro è a un altro livello. Lo metto fra i signori: lui e Kakà».

[…]. Calcio a parte la sua vita quella della moglie Agustina Gandolfo e dei due figli - è quasi tutta nel quartiere. All'angolo fra via Fiori Chiari e via Formentini, nel giugno di un anno fa, Agustina ha aperto il ristorante Coraje. […] «Sono una coppia bellissima, qui li amiamo. Li ho visti insieme a darsi da fare per pulire i tavoli. Sono speciali» racconta Mattia Maurizio Martinelli, patron della galleria di modernariato Robertaebasta.

Il ristorante di Lautaro dista trecentocinquanta metri dal Botinero di Javier Zanetti, che il Toro ama […] al pari del Gaucho, dove fece la prima cena milanese cinque anni fa, e del Carnicero, dove ha pranzato domenica, dopo i quattro gol alla Salernitana. Il tempo libero lo passa sul lago di Como, dove il Pupi vive. Ed è stato il vicepresidente nerazzurro, anche grazie ai buoni auspici del fratello di Triplete, Diego Milito, a portarlo all'Inter. […]

Javier e Lautaro. Chi li conosce giura che si somigliano, anche se a vederli due più diversi è difficile immaginarli. Il ciuffo inscalfibile del primo, e la versione estrema del taglio alla calciatore (lungo sopra e rasato sotto) del secondo, sagomata dal barbiere viaggiatore Luigi Paesano. Il contegno da ufficiale di marina del Pupi, ei tatuaggi pirateschi del Toro, […] Ma è di più quel che li unisce: l'Inter e Milano. Per il tano Javier - in Lombardia vivono 2.438 famiglie Zanetti - è stato un ritorno alla casa ancestrale. Martinez ha origini spagnole, ma qui ha messo radici, anche grazie a Filippo Raffaele, amico e immobiliarista.

«Occhio che per i calciatori comprar case non significa nulla» mette in guardia un anziano procuratore, e ricorda quando Batistuta nella stessa estate acquistò immobili a Firenze e traslocò a Roma. Eppure i tifosi interisti hanno diritto di sognare che il Toro voglia restare, come il Pupi. «Ha avuto tante proposte. Quando gliene parlo, mi risponde: Inter Ale, Inter», racconta il procuratore Alejandro Camano. Non ha tentato nemmeno all'inizio, quando giocava poco perché l'unico posto in area era del suo amico Maurito[…]

Se gli interisti si fidano di lui è anche perché, quando gli si chiede del futuro, Lautaro non dà illusioni: «Parlo a breve termine, in questo mondo non si sa mai. Sono felicissimo qui. Penso sempre alla partita successiva». […] La affronterà con la fascia al braccio, e nelle orecchie le parole che il suo allenatore gli ha dedicato in conferenza stampa: «Oltre al calciatore c'è l'uomo: impegno totale e grandissimo senso di appartenenza». Un brav fieou, come si dice nella sua Brera.

