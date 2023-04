"LEAO HA DECISO, KVARA È SEMBRATO INDECISO" - MAURIZIO CROSETTI: "IL GUIZZO DI LEAO È STATO LA REALIZZAZIONE PERFETTA DELLO STESSO GESTO CHE KVARA HA RINCORSO, INVANO. RAFA HA CONQUISTATO UN RIGORE, KVARA L’HA SBAGLIATO DI SUO" - "LA FORZA DI RAFA LEAO È LA PERCENTUALE IMPLACABILE DELLA SUA ESATTEZZA: SE FA TRE COSE, NE FA TRE GIUSTE. KVARA È PIÙ TUMULTUOSO, SI LANCIA IN PIÙ AZIONI, UN DRIBBLOMANE ANTICO, PASSIONALE. INVECE RAFA È PIÙ FREDDO..."

Rafa e Kvara sono bisillabi paralleli, destini stretti dal nodo che la grande partita ha sciolto. Il primo ha deciso, il secondo è sembrato indeciso. Il guizzo di Leao è stato la realizzazione perfetta dello stesso gesto che Kvara ha rincorso, invano. Rafa ha conquistato un rigore (fallito da Giroud), Kvara l’ha sbagliato di suo. Li abbiamo aspettati tanto: Leao è arrivato, Kvaratskhelia quasi.

[…] La forza di Rafa Leao è la percentuale implacabile della sua esattezza: se fa tre cose, ne fa tre giuste. […] Kvara è più tumultuoso, si lancia in più azioni, è un emotivo tellurico, un dribblomane antico. Un passionale, certamente. Un calciatore romantico. Invece Rafa è più freddo. Il suo talento sembra manifestarsi dal nulla, in totale scioltezza. […]

La sua corsa da un campo all’altro, nello stadio che porta il nome di colui che fece di una scorribanda senza opposizione un momento storico, sublime, ha spaccato la partita. E la naturalezza dell’assist a Giroud, […], ha chiuso con una parola perfetta la frase memorabile. Mentre a Rafa basta pochissimo per disegnare il capolavoro, Kvara si è dannato senza smettere mai.

Lui, il fenomeno della stagione del Napoli che resterà però stretta in Italia, il talento pescato dal nulla, l’ala vecchio stile, ha trovato l’opposizione di un gregario lussuoso, quel Calabria che dal basso si è issato in questi anni fino a prendersi la fascia di capitano del Milan: impeccabile nel contrasto e nella rincorsa, classe operaia, come si diceva una volta. Eppure Kvara non ha mica giocato male: ha cercato le sue celeberrime conversioni più tiro secco, ne ha tentati un paio niente male, uno soprattutto si è impennato a un sospiro dalla traversa.

[…] Ma il momento che poteva dare a Kvara la svolta è stato il rigore parato all’81’ da Maignan (52 i penalty contro di lui, 19 le volte che, per un motivo o per l’altro, non sono andati a segno: come minimo, un incantatore). […] una sinfonia incompiuta. Ed è così che il Milan di Rafa ha fatto fuori il Napoli di Kvara sotto una pioggia così milanese, così fredda, insistente come la corsa verso una porta senza difese.

