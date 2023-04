4 apr 2023 17:13

"LUISITO", DOVE SEI FINITO? PER LA PANCHINA DEL CHELSEA RICICCIA IL NOME DI LUIS ENRIQUE - SECONDO QUANTO RIPORTATO DAL SUN, L'EX CT DELLA SPAGNA È IL FAVORITO PER LA SOSTITUZIONE DEL MAGHETTO (DI SEGRATE) POTTER - IN UN PRIMO MOMENTO IL CLUB INGLESE ERA ORIENTATO A PUNTARE CON FORZA SU NIGELSMANN, MA PER TESSERARLO SERVE L'ACCORDO CON IL BAYERN MONACO. IL CLUB TEDESCO, ANCHE ALLA LUCE DEL CALENDARIO CHAMPIONS, CHE POTREBBE FAR INCROCIARE I DESTINI DI BAYERN E CHELSEA IN SEMIFINALE, HA…