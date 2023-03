"LUKAKU? INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO CHE È IL SUO ANDAMENTO, TORNA AL CHELSEA" - BEPPE MAROTTA ALIMENTA I DUBBI DI UNA CONFERMA PER L'ANNO PROSSIMO DELL'ATTACCANTE BELGA (ARRIVATO A MILANO CON LA FORMULA DEL PRESTITO): "NON RITROVA LA FORMA AGONISTICA E NON È IL CALCIATORE VISTO NELLE ANNATE PRECEDENTI" - DAL SUO RITORNO A MILANO, "BIG ROM" HA GIOCATO 18 PARTITE E SEGNATO SOLO 5 GOL - L'A.D. NERAZZURRO NON HA PERÒ CHIUSO DEFINITIVAMENTE LA PORTA...

L'Inter non fa in tempo a godersi l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni che di fatto arriva una doccia gelata. […] Se le voci di un cambio in panchina si sono fermate dopo l'approdo tra le migliori 8 d'Europa, adesso è la rosa che torna nel mirino delle voci di mercato.

E il motivo è presto detto. Davanti l'Inter ha un prblema da risolvere: Romelu Lukaku. L'attaccante nerazzurro infatti è tornato a Milano in prestito dal Chelsea e le sue prestazioni sono state un po' altalenanti, ma in fase realizzativa si è fatto trovare pronto.

[…] A rivelarlo è Beppe Marotta: "Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno indipendentemente da quello che è il suo andamento, Lukaku torna al Chelsea". E ancora: "Devo sottolineare come questa sia una stagione molto anomala, i problemi nostri sono quelli di altre squadre e mi riferisco all’anomala disputa dei Mondiali: Lukaku è un esempio, anche Brozovic non è il solito. Entrambi sono stati alle prese con infortuni e non si sono ancora ripresi bene. Lukaku non ritrova la forma agonistica che ne fanno la sua forza principale, da questo punto di vista non è al top e non è il Lukaku visto nelle annate precedenti".

