"LUKAKU? QUESTO SUCCEDE QUANDO UNA PERSONA VIENE MANIPOLATA DA CHI NE GESTISCE GLI INTERESSI" - L'INTERISTA PAOLO BONOLIS SUL "TRADIMENTO" DI LUKAKU: "HA STANCATO, HA FATTO BENE L'INTER AD INTERROMPERE OGNI DISCORSO. SIAMO ARRIVATI ALL'ASSURDO" - SULLE PROTESTE PER L'ARRIVO DI JUAN CUADRADO IN NERAZZURRO: "È NORMALE CHE ALLA JUVE PROVASSE A PROVOCARE I NOSTRI. NON C'È NIENTE DA PERDONARE" - FRENATA PER MORATA: L'INTER NON E' DISPOSTA A PAGARE I 20 MILIONI DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA...

1. BONOLIS: “LUKAKU? BRAVA INTER, SIAMO ALL’ASSURDO. SU CUADRADO LA PENSO COSÌ”

Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, ha parlato di mercato e non solo a L’Interista. Ecco le dichiarazioni del conduttore televisivo: “Lukaku? Ha fatto molto bene l'Inter ad interrompere ogni discorso, a mio avviso, data la situazione. Con i soldi risparmiati dal suo mancato acquisto sarà possibile rinnovare il reparto ed i giocatori per sostituirlo non mancano.

Questo succede quando una persona viene manipolata da chi ne gestisce gli interessi. Ora siamo arrivati all'assurdo, ha stancato perché parliamo di un giocatore che prima è scappato dal Manchester United per andare all'Inter, poi è scappato dall'Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea di nuovo all'Inter ed ora, non contento, di nuovo via da noi scappando. Quando c'è tutta questa transumanza poco importa alla fine dove uno va a pascolare, conta tutto ciò che si vede. Juve? Non me ne importa niente, francamente. A parte che ora voglio vedere se effettivamente lo prendono, altrimenti uno rimane lì a girovagare in un limbo”.

"Ottimo giocatore, ottimo colpo, potrà dare una grossa mano all'Inter con la sua qualità e questo è quanto mi interessa. Alla Juventus aveva gli stimoli e la rabbia che i bianconeri gli suscitavano, è normale che difendendo i loro colori provasse a provocare i nostri o a farli mandare fuori e via dicendo. Ora sono certo che gli stessi stimoli e la stessa rabbia li avrà per difendere i nostri, di colori. La penso davvero così: che mi importa di dove ha giocato? Sarebbe bello un suo gol, magari in un derby d'Italia che finisse proprio per 1 a 0. Ma ripeto: non c'è niente da perdonare”. […]

2. INTER, NEL POMERIGGIO INCONTRO CON L'ENTOURAGE DI MORATA: TROPPI I 20 MILIONI DELLA CLAUSOLA

È previsto nel pomeriggio un incontro tra i dirigenti dell'Inter e gli agenti di Alvaro Morata. Marotta e Ausilio vogliono capire quanto chiede l'Atletico per liberare lo spagnolo, visto che la clausola da 20 milioni è ritenuta troppo alta, ma anche le richieste del giocatore per tornare a giocare in Serie A. […]

