[...] Un teenager romano [...] capace di vincere a 15 anni il «World Sailor of the year» con tre ori mondiali nella classe Optimist in cambusa. Un'impresa mai realizzata. Oggi, a 19 anni, Marco Gradoni è il timoniere più giovane di Luna Rossa. Ariete, testa dura e idee chiarissime.

Lei viene dalle classi olimpiche con scafi tradizionali: come è stato mettere le mani sul timone di una barca con i foils che decolla sull'acqua?

«Intanto sono stato accolto benissimo: c'erano Jimmy Spithill e Checco Bruni, i timonieri titolari, Jacopo Plazzi mi ha spiegato il funzionamento dei bottoni. Ho iniziato a muovermi in maniera istintiva, è venuto tutto facile».

Sirena dice che lei è un talento velico raro.

«Lo ringrazio della fiducia. Devo ancora dimostrare tutto però imparo in fretta, è da quando ero piccolo che mi serve poco tempo per immagazzinare. Le cose in barca a vela mi vengono naturali».

Adesso i timonieri della Luna, che confermano la configurazione con il doppio pilota, sono quattro: i veterani Spithill e Bruni, sconfitti 7-3 dai kiwi nell'ultima coppa, ei giovani, lei e Ruggero Tita, oro nel Nacra ai Giochi di Tokyo . Come funziona?

«Difficilmente ci siamo tutti, in quel caso ruotiamo. Mi è capitato spesso di timonare con Cecco, che è una grande nave scuola. Lui e Jimmy hanno un'esperienza enorme, non si scompongono con nessun tipo di vento, due leader che sanno gestire qualsiasi situazione».

Anche gli ex canottieri convocati da Sirena nel ruolo di grinder-ciclisti (pedalano per produrre watt), hanno molto da insegnare.

«Io penso di fare fatica, ma quando li ho visti in azione sono ammutolito... Da loro imparo la disciplina ea non mollare mai nemmeno quando sono stanco morto o svogliato, può succedere».

[...] Per la Coppa America ha accantonato la campagna olimpica: avrebbe dovuto iniziare a Parigi 2024 sul 470 misto. Scelta obbligata?

«Ho provato a fare le due cose insieme ma dopo un inverno di allenamenti su tutte e due le barche, Luna Rossa e il 470, mi sono reso conto che rischiavo che mi si spegnessero le batterie a livello mentale. Rinunciare ai giochi non è stato facile ma mi sono detto: fai una cosa per bene anziché due maluccio. Sono un essere umano, non un alieno».

Anche l'Università è in stand by.

«Ho finito il liceo scientifico, l'Università, magari scienze motorie, ce l'ho in mente però aspetto il momento giusto: ora c'è solo Luna Rossa, voglio godermi questo capitolo bello della mia vita senza sovraccaricarmi troppo».

È tifosissimo della Roma: mai pensato al calcio?

«La mia famiglia non l'ha mai visto di buon occhio, forse per paura che poi non studiassi. Già a 12-13 anni sognavo di fare il velista. Però mi piacerebbe incontrare Francesco Totti, il capitano: gli chiedoi come ha fatto a motivarsi restando vent'anni nella stessa squadra».

Marco, volare sull'acqua non le fa mai paura?

«È bellissimo, non ho alcuna nostalgia delle barche tradizionali del passato. Luna Rossa che decolla sui foil mi fa impazzire, mi piaceva anche la mia barchetta Optimist da solo però questo, con i joystick, è un videogioco, contano molto anche i riflessi: noi giovani siamo avvantaggiati».[...]

