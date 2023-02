"MA PERCHÈ KARIUS HA MESSO I GUANTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE?" - I TIFOSI INGLESI IRONIZZANO SUL PORTIERE DEL NEWCASTLE, FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA, TORNATO TITOLARE NELLA FINALE CONTRO IL MANCHESTER UNITED – “VA BENE CHE E’ PASSATO UN PO’ DI TEMPO DA QUANDO KARIUS È STATO IN PORTA, MA PERCHE' HA DOVUTO ESTRARRE I GUANTI DEL GIARDINAGGIO?" ; “DOPO QUESTA PARTITA KARIUS PUÒ ANDARE DIRETTAMENTE A FARE IL FABBRO”

Da corrieredellosport.it

karius

E' tornato in campo nella finale di Carabao Cup contro il Manchester United, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta del suo Newcastle contro il Mancester United. Loris Kasius è stato però tra i personaggi più discussi della sfida, che visto il trionfo dei Red Devils per 2-0. I tifosi sui social, si sono scatenati. A finire nel mirino del web, sono stati i guanti che Karius ha indossato. "Ma perchè ha messo quelli della seconda guerra mondiale?", si sono chiesti molti utenti su Twiiter.

Il look dell'attuale compagno di Diletta Leotta, che era a Londra per la finale, non è passato inosservato: "Capisco che è passato un po’ di tempo da quando Loris Karius è stato in porta, ma ha dovuto estrarre i guanti dal capannone di lavoro?", si è chiesto un tifoso. Un altro ha ribadito "Almeno dopo questa partita Karius può andare direttamente a fare il fabbro senza nemmeno doversi cambiare i guanti". I commenti sono stati impietosi: "Perché Karius ha i guanti da giardinaggio dei miei nonni?"

