E' stato al centro di polemiche per il fatto di non essere nella lista dei giocatori impegnati nelle prossime due amichevoli dell'Italia contro Albania e Austria. Nicolò Zaniolo ha voluto fare chiarezza sui social riguardo alla nazionale e alla volontà di rispondere sempre presente a un’eventuale convocazione: "Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio".

"In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione. Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra", ha scritto Zaniolo sul suo profilo Instagram, sottolineando anche la sua disponibilità per la nazionale dopo la mancata convocazione delle ultime uscite azzurre in Nations League.

