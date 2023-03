29 mar 2023 18:25

"MAIGNAN NON È REALE. IL PATRIMONIO CHE CI HA LASCIATO GIGIO ANDANDOSENE È INESTIMABILE" - I TIFOSI DEL MILAN IN ESTASI PER MIKE MAIGNAN E LE SUE PRESTAZIONI "MONSTRE" IN NAZIONALE: DOPO IL RIGORE PARATO CONTRO L'OLANDA, IL PORTIERE HA COMPIUTO UNA PARATA "MIRACOLOSA" DURANTE LA PARTITA CONTRO L'IRLANDA - LE SUE PRESTAZIONI IN CAMPIONATO LO SCORSO ANNO HANNO CONTRIBUITO ALLO SCUDETTO ROSSONERO,. ORA, ANCHE IN NAZIONALE, SI SONO ACCORTI DI LUI. CHISSÀ COSA SAREBBE SUCCESSO SE AVESSE GIOCATO IL MONDIALE… - VIDEO