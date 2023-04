14 apr 2023 18:23

"MERDA NERA" - A FAR SCOPPIARE LA MAXI RISSA TRA SADIO MANÉ E LEROY SANÉ, DOPO MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO, SAREBBE STATA UNA FRASE RAZZISTA PRONUNCIATA DALL'ATTACCANTE TEDESCO (DI PADRE SENEGALESE) NEI CONFRONTI DELL'EX LIVERPOOL, ANCHE LUI DEL SENEGAL - UN CORTOCIRCUITO CHE VEDE DUE NERI INSULTARSI PER IL COLORE DELLA PELLE - DAVANTI ALL'OFFESA, MANÉ HA PERSO LA TESTA E HA TIRATO UN CAZZOTTO AL COMPAGNO DI SQUADRA - IL CLUB BAVARESE HA ESCLUSO MANÉ PER LA PROSSIMA PARTITA DI CAMPIONATO PER PUNIRLO…