ALTA TENSIONE IN CASA FERRARI: CRESCE L’ANSIA DI LECLERC IN VISTA DEL GP D’ESORDIO IN BAHREIN PER IL CONSUMO GOMME SUPERIORE ALLE ATTESE. SE DOVESSE FALLIRE L’ASSALTO FERRARI, PER IL REGNO DI VERSTAPPEN NON SONO IN VISTA ALTRE MINACCE, DATO IL TONO MERCEDES, INDEBOLITO DA DECINE DI TECNICI FUGGITI ALTROVE – IL CAPO DEL MURETTO FERRARI VAL-VASSEUR: “IL RISULTATO DEL PRIMO GP NON CAMBIERÀ L’ESITO DEL MONDIALE, CHE SI VINCA O SI PERDA”