"MI FACCIO VEDERE SORRIDENTE, FORTE, BEN VESTITA. MA IL MIO CUORE PIANGE QUANDO SONO SOLA" - A DISTANZA DI DUE MESI DALLA MORTE DI SINISA, LA VEDOVA ARIANNA MIHAJLOVIC RISPONDE ALLE TESTE DI MINCHIA CHE SUI SOCIAL LE INFLIGGONO LEZIONCINE SUL MODO DI AFFRONTARE IL LUTTO: “È IL MIO STILE, NESSUNO DI VOI CONOSCE IL MIO VISSUTO" - LA FIGLIA DI MIHAJLOVIC VIKTORIJA PUBBLICA UNA STRUGGENTE DEDICA DEL PAPÀ E L’ACCOMPAGNA CON LE PAROLE DI MR RAIN

ARIANNA MIHAJLOVIC

A distanza di quasi due mesi dalla morte di Sinisa Mihajlovic, la vedova Arianna racconta il suo lutto. Lo fa con un post su Instagram in cui difende il sacrosanto diritto di vivere il dolore in modo personale. La fotografia la mostra sorridente a bordo piscina e la frase spiega tutto: «Faccio fatica a tirare fuori le mie emozioni.

È il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce. Preferisco sempre farmi vedere forte, truccata e ben vestita. In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola. Questo è il mio modo di elaborare il lutto, non so se sia giusto o sbagliato ma questa sono io».

Le critiche sui social e la replica della moglie di Mihajlovic

In una società schiava dei social network e del giudizio spietato basato sull'apparenza, la scelta di Arianna di mostrare in queste settimane anche il suo lato sorridente ha ricevuto più di una critica. Eppure in questi due mesi le fotografie e i ricordi del marito non sono mai mancati. L'ultimo risale appena a due giorni fa: un'immagine della coppia sorridente con la frase «Che giri fanno due vite» citando il testo della canzone di Marco Mengoni che ha vinto il Festival di Sanremo. E ancora la settimana scorsa Arianna aveva scritto: «Ogni notte per me è tempesta di pensieri».

arianna sinisa mihajlovic

SAN VALENTINO, LA FIGLIA DI MIHAJLOVIC PUBBLICA UNA STRUGGENTE DEDICA DEL PAPÀ. CON LE PAROLE DI MR RAIN

Da repubblica.it

Nel giorno di San Valentino una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, l'ex allenatore del Bologna deceduto lo scorso 16 dicembre, ha pubblicato una fotografia con una dedica del papà di un recente San Valentino, già durante la sua malatti,a accompagnandola con alcune parole dal testo della canzone di Mr Rain presentata al Festival di Sanremo, "Supereroi".

SINISA MIHAJLOVIC LA MOGLIE ARIANNA E I 6 FIGLI

"Perché siamo invincibili, vicini. E ovunque andrò sarai con me" ha citato Viktorija Mihajlovic.

Nel biglietto pubblicato, Sinisa le aveva scritto: "Anche se non sono un tuo fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che ti amerà totalmente e senza condizioni come ti amo io".

