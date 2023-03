"MI HA BATTUTO IL CAMPIONE EUROPEO, TANTO DI CAPPELLO" - MARCELL JACOBS DOPO IL SECONDO POSTO DIETRO A SAMUELE CECCARELLI NELLA GARA DEI 60 METRI AGLI EUROPEI INDOOR DI ISTANBUL: "ERO SICURO CHE SAREBBE ARRIVATO ALLA MEDAGLIA, MA NON QUELLA D'ORO, LO DEVO AMMETTERE. ALMENO LA MEDAGLIA È RIMASTA IN CASA E PER ALTRI ANNI AVREMO L'ITALIA COME CAMPIONE EUROPEO" - "L'INFORTUNIO? È UN DOLORE CHE AVEVO GIÀ DURANTE…"

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

Samuele Ceccarelli non ci crede ancora, e quasi non riesce a parlare. Dopo aver trionfato agli Assoluti, il classe 2000 di Massa ha concesso il bis andando a vincere la gara dei 60 metri gli Europei Indoor, lasciando il secondo posto al connazionale e campione olimpico Marcel Jacobs. […]

Al contrario di "Cecca", Jacobs era sicuro che il suo giovane compagno sarebbe andato bene. Certo la sua speranza, senza ipocrisie, era che almeno non prendesse la medaglia d'oro: "Medaglia di Samuele? Su questo ne ero sicuro dopo la semifinale per quello che ha corso, si sapeva che era al top della condizione della forma. Ovviamente speravo che andasse a medaglia, ma non quella d'oro, lo devo ammettere. Almeno la medaglia è rimasta in casa e per altri anni avremo l'Italia come campione europeo, è stato bravo. Io ho dato tutto quello che avevo e ho fatto il possibile. Ma mi è arrivato davanti e sono contento per lui, un po' scontento per me".

Cosa dire dunque agli italiani davanti allo schermo? Bisogna essere orgogliosi di questa doppietta, con il futuro che sembra roseo anche se a livello personale bisognerà mettersi alle spalle i problemi fisici: "Agli italiani dico che mi ha battuto il campione europeo, tanto di cappello. Infortunio? Dolore che avevo già durante la semifinale, non ci ho pensato, […]".

