5 gen 2023 16:21

"MI RACCOMANDO, FISCHIA POCHISSIMO OGGI, EH!" - IN UN VIDEO GIRATO POCO PRIMA DELLA PARTITA TRA INTER E NAPOLI, SI VEDE IL PORTIERE NERAZZURRO HANDANOVIC "CONSIGLIARE" ALL'ARBITRO SOZZA DI FISCHIARE POCO, CIOE' LASCIAR CORRERE DAVANTI A INTERVENTI PIU' O MENO DURI - E SOZZA LO HA PRESO IN PAROLA: NON HA SANZIONATO ALCUNI INTERVENTI FALLOSI DEI GIOCATORI DELL'INTER (A PARTIRE DA QUELLO DI SKRINIAR SU KVARA...) - VIDEO